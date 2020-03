Facebook đối diện mức phạt 529 tỷ USD vì vi phạm quyền riêng tư

Vì bị cáo buộc vi phạm luật riêng tư của Úc, Facebook hiện đang bị quốc gia này kiện với số tiền có thể lên tới 529 tỷ USD.

Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang Úc do gã khổng lồ truyền thông xã hội đã vi phạm quyền riêng tư của công dân Úc bằng cách chia sẻ thông tin cá nhân của họ với một ứng dụng có tên “This is Your Digital Life” từ tháng 3-2014 đến tháng 5-2015. Các nhà phát triển của ứng dụng này sau đó đã bán thông tin cho Cambridge Analytica, công ty đã sử dụng thông tin cho hồ sơ chính trị.

Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (OAIC) tuyên bố rằng Facebook “không thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ những thông tin cá nhân khỏi tiết lộ trái phép”, cũng như chia sẻ thông tin đó vì những lý do khác nhau so với dự định ban đầu. Khi làm như vậy, Facebook đã vi phạm Đạo luật bảo mật của Úc năm 1988.

Mỗi vi phạm bị cáo buộc đi kèm với một mức giá 1,7 triệu USD. Nhân con số đó với 311.127 người Úc có thông tin bị tiết lộ và chi phí nhanh chóng lên tới 529 tỷ USD.

Tin liên quan: Australia kiện Facebook vi phạm quyền riêng tư Ủy viên phụ trách thông tin và quyền riêng tư của Australia Angelene Falk cho biết, từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2015, Facebook đã cố tình và nhiều lần vi phạm luật về bảo vệ quyền riêng tư tại Australia thông qua việc khai thác thông tin của những người sử dụng ứng dụng This is Your Digital Life.

Theo Nhã Trúc/SGGP