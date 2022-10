Ghi nhận hơn 9.500 cuộc tấn công mạng trong 9 tháng

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin) vừa cho biết trong quý 3/2022, Trung tâm đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 2.878 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin Việt Nam, tăng 15,5% so với quý 3/2021.

Theo đó, số lượng cuộc tấn công mạng gây sự cố vào các hệ thống thông tin trong nước tháng 9/2022 tăng đến 19,9% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 8,9% so với tháng 8/2022.

Tính lũy kế từ đầu năm 2022 đến hết tháng 9, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 9.519 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Như vậy, trung bình trong 9 tháng đầu năm 2022, mỗi tháng có gần 1.060 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.

Trước đó, trong tháng 8/2022, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 907 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 7,7% so với tháng 7/2022 và tăng 6,9% so với cùng kỳ tháng 8-2021.

Trong tháng 8, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng botnet (mạng máy tính ma) là 619.610 địa chỉ, giảm 5% so với tháng 7/2022 và giảm 43,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng website lừa đảo bị chặn là 163, tăng 83,1% so với tháng 7/2022, tăng 89,5% so với cùng kỳ tháng 8/2021.

Còn 7 tháng đầu năm 2022, trong 7.624 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, số sự cố tấn công cài mã độc 4.703 sự cố, chiếm hơn 61,6% và gấp tới 4,3 lần số cuộc tấn công thay đổi giao diện. Từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi tháng có hơn 760.000 địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng botnet.

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, phục vụ xây dựng chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tiếp tục tăng cường công tác rà quét trên không gian mạng Việt Nam.

Cùng với đó, tiếp tục đánh giá, thống kê, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh; đồng thời có các cảnh báo rộng rãi, đôn đốc việc rà soát điểm yếu, lỗ hổng, dấu hiệu tấn công mạng tới các cơ quan nhà nước, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, các doanh nghiệp nhà nước lớn, các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Hồi giữa tháng 9/2022, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã phát động chiến dịch toàn dân cùng “quét sạch” mã độc trên không gian mạng Việt Nam. Với 20.000 người tham gia Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng, phát hiện hơn 13.000 người sử dụng trình duyệt không an toàn, 10.000 người sử dụng hệ điều hành không an toàn, gần 3.000 nghìn IP liên quan tới rò rỉ dữ liệu và gần 9.000 IP nằm trong mạng botnet (mạng máy tính ma).

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho biết, các phần mềm phòng chống mã độc sẽ được cập nhật, cho phép sử dụng miễn phí qua https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022.

Theo VnEconomy