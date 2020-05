Hàng triệu tai nghe AirPods sẽ được sản xuất tại Việt Nam trong quý 2 này

Nikkei dẫn lời nguồn tin cho hay lần đầu tiên Apple sẽ sản xuất hàng triệu tai nghe AirPods tại Việt Nam trong quý này. Dấu hiệu này cho thấy công ty đang đẩy nhanh tốc độ đa dạng hóa sản xuất ngoài Trung Quốc.

Theo nguồn tin của Nikkei, khoảng 3 tới 4 triệu máy – hay 30% tổng sản lượng AirPods trong quý II/2020 – sẽ là “Made in Vietnam”. Tuy nhiên, chúng chưa bao gồm bản cao cấp AirPods Pro mà Apple giới thiệu hồi tháng 10 năm ngoái.

Phần lớn AirPods vẫn được sản xuất tại Trung Quốc bất chấp một số thiết bị đeo điện tử bị áp thêm thuế từ năm 2019. Các sản phẩm quan trọng của hãng như iPhone, MacBook chưa phải đối tượng bị đánh thuế mới và cũng chủ yếu được lắp ráp tại đây.

Nguồn tin tiết lộ việc sản xuất đại trà AirPods tại Việt Nam bắt đầu từ khoảng tháng 3. Quay lại thời điểm giữa tháng 1, khi Mỹ và Trung Quốc khí thỏa thuận giai đoạn một nhằm xóa bỏ xung đột thương mại kéo dài, nỗ lực chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc của Apple cũng chậm lại. Tuy nhiên, dịch bệnh toàn cầu trở thành lời nhắc nhở dành cho các công ty công nghệ về tầm quan trọng của đa dạng hóa và sản xuất bền vững chứ không dừng lại ở chi phí thấp.

Hơn nữa, căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington lại một lần nữa “nóng” lên khi chính quyền Tổng thống Trump lên kế hoạch đưa chuỗi cung ứng nguồn ra khỏi Trung Quốc để trừng phạt cách nước này xử lý đại dịch. Nhật Bản cũng nói sẽ tài trợ cho kế hoạch phân bổ lại địa điểm sản xuất của các doanh nghiệp trong nước nhằm giảm lệ thuộc vào quốc gia đông dân nhất thế giới.

Một giám đốc trong chuỗi cung ứng cho rằng đây là xu thế không thể đảo ngược khi các hãng công nghệ Mỹ dần tìm kiếm cơ sở sản xuất ngoài Trung Quốc. Một số ưa chuộng Việt Nam, số khác lại đến Thái Lan, Ấn Độ hay các nước Đông Nam Á khác.

Trong khi đó, dịch bệnh cũng tác động đến nhu cầu AirPods do Apple buộc phải đóng cửa nhiều cửa hàng. Apple thông báo cho các đối tác giảm sản lượng hơn 10% trong nửa đầu năm 2020 so với ban đầu. Kế hoạch giới thiệu bản nâng cấp của AirPods vào cuối năm nay cũng bị ảnh hưởng và trì hoãn do dịch bệnh.

AirPods – mặt hàng tăng trưởng nhanh nhất trong danh mục phần cứng Apple – là tai nghe Bluetooth không dây bán chạy nhất thế giới. Chúng chiếm tới 50% thị phần toàn cầu năm 2019 với doanh số khoảng 65 triệu máy, theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research. Hãng còn dự đoán doanh số năm nay có thể đạt 100 triệu máy.

Trước đó, Nikkei đưa tin Apple yêu cầu đối tác đánh giá lại kế hoạch chuyển từ 15% đến 30% việc sản xuất phần cứng ra khỏi Trung Quốc do căng thẳng Mỹ - Trung. GoerTek – công ty lắp ráp AirPods chính – bắt đầu chuyển sang Việt Nam từ tháng 10/2018 và thử nghiệm sản xuất từ mùa hè 2019.

Luxshare Precision Industry, hay còn biết đến với tên Luxshare-ICT, khởi động khoản đầu tư mới vào Việt Nam từ năm 2019 và cũng được Apple thông qua để sản xuất số lượng lớn tai nghe không dây tại đây. Inventec, một hãng lắp ráp AirPods khác, đang xây nhà máy tại Việt Nam theo yêu cầu của Apple.

Apple đang dần hình thành chuỗi cung ứng thô hoàn chỉnh tại miền Bắc Việt Nam, nơi nhà máy của các đối tác từ lâu đã sản xuất tai nghe có dây EarPods bán kèm iPhone. Trong khi đó, nhà cung ứng linh kiện thô Merry Electronics đang hợp tác với Luxshare để chuẩn bị cho nhà máy tại Việt Nam đi vào hoạt động vào mùa hè năm nay.

Nhiều đối tác lớn của Apple như Foxconn, Pegatron và Compal Electronics đều mở rộng sản xuất tại miền Bắc ngay cả khi họ chưa chế tạo sản phẩm Apple tại đây vào thời điểm hiện tại. Nhiều công ty đang giúp các hãng công nghệ khác như Google, Amazon đa dạng hóa sản xuất.

Willy Shih, Giáo sư Thực hành quản trị tại Đại học Kinh doanh Harvard, cho rằng dịch bệnh toàn cầu đã buộc nhiều hãng công nghệ có cái nhìn khác về vấn đề duy trì chuỗi cung ứng. Đến nay, Trung Quốc vẫn sở hữu cơ sở hạ tầng, giao thông, lao động có tay nghề và hậu cần tốt nhất. Tuy nhiên, các năm tới, các ngành sẽ đa dạng hóa hơn, nhất là công nghiệp điện tử vì họ nhận ra không thể bỏ tất cả trứng vào một giỏ.

