iPad Mini 6 có giá khởi điểm từ 14 triệu đồng, về Việt Nam cuối tháng 10

Tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào 0h ngày 15/9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới của hãng, trong đó có bộ đôi iPad Mini 6 và iPad 2021.

Phiên bản iPad Mini 6 mới có ngoại hình tổng thể mang khá nhiều điểm tương đồng với chiếc iPad Air 4 ra mắt năm ngoái. Các cạnh bên được làm dạng vuông vức, trong khi đó phần mặt trước đã được loại bỏ phím home vật lý.

So với phiên bản iPad Mini 5 ra mắt năm 2019, màn hình của máy đã được tăng kích thước từ 7,9 inch lên thành 8,3 inch. Máy vẫn sử dụng tấm nền LCD, thay vì Mini LED như một số tin đồn trước đó. Phần cạnh viền đã được làm mỏng hơn so với iPad Mini 5, tuy nhiên vẫn dày hơn đáng kể khi so với dòng sản phẩm cao cấp như iPad Pro hay iPad Air 4.

Tương tự iPad Air 4, phím nguồn chứa cảm biến vân tay Touch ID của máy đã được đưa lên cạnh trên.

Mặt lưng của máy được trang bị một camera với độ phân giải 12 MP cùng với đèn flash LED.

Một nâng cấp đáng giá khác trên mẫu iPad Mini 6 nằm ở cổng sạc USB-C. Nhờ việc được trang bị cổng sạc mới, mẫu máy này có thể kết nối với nhiều loại phụ kiện ngoại vi hơn. Ngoài ra, máy cũng được tích hợp 5G và hỗ trợ bút Apple Pencil thế hệ thứ 2.

Bên cạnh iPad Mini 6, Apple cũng làm mới dòng máy tính bảng phổ thông của hãng với thiết bị có tên The New iPad. Về cơ bản, mẫu máy này vẫn không có nhiều khác biệt so với phiên bản ra mắt năm 2020.

Máy sở hữu màn hình kích thước 10,2 inch, sử dụng con chip A13 Bionic. Apple cho biết dù chỉ sử dụng bộ xử lý đời cũ nhưng hiệu suất của máy vẫn sẽ mạnh hơn gấp 6 lần chiếc máy tính bảng chạy Android khác trên thị trường.

Đại diện một số hệ thống bán lẻ cho biết bộ đôi iPad này sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Dự kiến, mức giá khởi điểm của iPad Mini 6 từ 14 triệu đồng cho phiên bản WiFi 64 GB bộ nhớ, phiên bản hỗ trợ 4G sẽ có giá 18 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu iPad 2021 sẽ có giá khởi điểm từ 10 triệu đồng cho phiên bản 64 GB và kết nối WiFi, bản có 4G sẽ có giá 14 triệu đồng.

Theo Dân trí