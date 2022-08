iPhone 14 có thể được mở bán sớm hơn

Apple sẽ đẩy sớm ngày mở bán để kích cầu mua iPhone 14 giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng.

Mới đây, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg đã tiết lộ iPhone 14 đã được ấn định ngày ra mắt vào 7/9 tới. Thời điểm này sớm hơn truyền thống mọi năm của hãng.

“Loạt flagship mới nhất của Táo khuyết xuất hiện ngay giữa thời điểm bấp bênh của thị trường smartphone”, chuyên gia khẳng định.

Đồng quan điểm, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities cũng cho rằng việc Apple đẩy nhanh ngày ra mắt và mở bán là vì lo ngại suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến doanh số iPhone 14.

“Ngày công bố và lên kệ iPhone 14 sẽ sớm hơn so với iPhone 13 và 12. Đây cũng là một trong những lý do khiến Apple tự tin về tình hình kinh doanh vào quý III sắp tới của mình”, chuyên gia chia sẻ trên Twitter cá nhân.

Theo ông, nguy cơ suy thoái toàn cầu đang ngày một tăng và rất khó lường. “Vì thế, việc đẩy nhanh tiến độ ra mắt và mở bán iPhone càng sớm càng tốt sẽ hạn chế những ảnh hưởng của rủi ro suy thoái kinh tế làm giảm sức mua người dùng”, Kuo khẳng định.

Lượng đặt hàng iPhone 14 vẫn tương đương với iPhone 13 năm ngoái bất chấp thị trường smartphone bấp bênh. Ảnh: Getty Images .

Đối với người dùng Việt Nam, iPhone 14 chính hãng có thể lên kệ sớm hơn đáng kể so với mọi năm. Chia sẻ với Zing , nhiều đại diện từ các chuỗi bán lẻ có chung nhận định thị trường Việt Nam đang được Apple đánh giá cao hơn so với trước đây, do vậy thời gian chờ sau khi mở bán quốc tế cũng ngắn hơn.

9to5mac cho rằng nếu so sánh với những đối thủ khác, Apple đã làm rất tốt trong việc giảm thiểu ảnh hưởng của tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng lên sản phẩm của mình. Trong khi một vài thiết bị như Studio Display và MacBook gặp vấn đề khan hàng, Apple vẫn xoay sở tốt với lượng đặt hàng iPhone của mình.

Hồi tháng 6, Kuo từng khẳng định người dùng Trung Quốc rất mong chờ flagship iPhone 14 và iPhone 14 Pro. Đây được đánh giá là thị trường quan trọng nhất của Táo khuyết.

Chuyên gia còn chỉ ra Apple đã đặt đối tác sản xuất 90 triệu iPhone thế hệ mới, bằng với hợp đồng lắp ráp iPhone 13 series vào năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu mua cao ở thị trường Trung Quốc đã làm giảm những lo ngại về sản lượng iPhone 14.

Trong buổi báo cáo tài chính quý II, CEO Tim Cook cũng tỏ ra rất lạc quan về doanh số flagship của mình bất chấp những bấp bênh của ngành kinh tế. Giám đốc tài chính Luca Maestri còn khẳng định lợi nhuận trong quý tới sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

iPhone 14 là một trong những sản phẩm công nghệ được mong chờ nhất năm của Táo khuyết. Nhiều tin đồn nhận định hãng sẽ trình làng 4 mẫu iPhone, bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Pro (màn hình 6,1 inch) và iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max (màn hình 6,7 inch).

2 phiên bản Pro dự kiến được cải tiến mạnh với việc loại bỏ phần khuyết trên màn hình, thay bằng kiểu đục lỗ hình chữ i nằm ngang, viền mỏng hơn, camera sau nâng lên độ phân giải 48 MP, gấp 3 lần thế hệ trước.

Bên trong các mẫu iPhone 14 Pro là chipset Apple A16 cải tiến, dung lượng RAM có thể tăng. Ngoài ra, máy còn có màn hình luôn bật, hiển thị thông tin về thời gian, lịch, widget, dung lượng pin… trên màn hình khóa.

