iPhone SE 2020 cũng giống như chiếc tủ lạnh: Tôi chỉ thay thế khi có tính năng làm đá mới!

Lần đầu tiên trong lịch sử, một mẫu iPhone được ra mắt “không kèn, không trống”, đó là chiếc iPhone SE mới, hay nhiều người gọi là iPhone SE 2020.

Dù có hay không là fan của Apple thì chúng ta đều phải thừa nhận rằng, iPhone SE 2020 là một thiết bị hấp dẫn. Nó sở hữu con chip A13 Bionic mạnh mẽ giống như trên các mẫu iPhone 11 Series cao cấp. Nó được tích hợp hệ thống camera đơn 12MP mà Apple tuyên bố rằng tốt nhất ở thời điểm hiện tại. So với thế hệ đầu, nó có thêm một phiên bản màu đỏ mới ấn tượng. Và đặc biệt nó sở hữu giá bán cực kỳ phải chăng, từ 399 USD.

Tuy nhiên theo The Next Web, điểm tệ nhất của iPhone SE 2020 chính là thời điểm ra mắt của chiếc smartphone này, đó là khi cả thế giới đang phải căng mình đối phó với đại dịch COVID-19.

Những dự báo về suy thoái kinh tế trên toàn cầu liên tiếp được đưa ra, hàng triệu việc làm đang mất chỉ sau một đêm… Hầu hết các quốc gia trên thế giới đang trong tình trạng đóng cửa và nín thở chờ đèn xanh để thoát chế độ “ngủ đông”. Điều này đúng với ngay cả Apple khi toàn bộ Apple Store trên thế giới (trừ ở Trung Quốc) đang phải đóng cửa.

The Next Web khẳng định, thật khó có lý do chính đáng để người dùng chi tiền sắm chiếc iPhone SE 2020 ở thời điểm hiện tại.

Cách đây ít ngày, theo Reuters, kết quả cuộc thăm dò ý kiến trên mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo, 60% trong số khoảng 350.000 người được hỏi cho biết họ sẽ không mua chiếc iPhone SE mới ra mắt của Apple.

Ngoài ra, cũng giống như thế hệ đầu tiên, iPhone SE 2020 được ra mắt vào giữa chu kỳ sản phẩm của Apple. Điều này thực sự đặt iPhone SE 2020 vào thế khó. Bạn nghĩ rằng sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng chi tiền cho chiếc smartphone này khi mà chỉ vài tháng nữa Apple ra mắt iPhone 12 với nhiều công nghệ mới?

Cuối cùng theo The Next Web, ngoài yếu tố kinh tế, iPhone SE 2020 còn có thể gặp khó bởi hiện người dùng đã không còn “phát điện” với những mẫu smartphone mới nữa. Người dùng đang ngày có xu hướng dùng smartphone lâu hơn. Như tại Mỹ, người dùng sử dụng thiết bị của mình trung bình 3 năm.

“Một chiếc smartphone hiện cũng giống như chiếc tủ lạnh. Chúng tôi cần nó nhưng sẽ không thay thế chiếc đang dùng nếu tính năng làm đá mới chưa xuất hiện. Với tư cách là một người hâm mộ của Táo khuyết, tôi có thể xác nhận rằng khả năng làm đá trên chiếc máy lạnh đang sử dụng vẫn hoạt động tốt”, tờ New York Times miêu tả.

Cần thời gian để kiểm chứng cho sự thành công của iPhone SE 2020, song khó khăn dường như chắc chắn là điều mà chiếc smartphone này phải đối diện.

Theo VTV