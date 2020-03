Loạt iPhone chính hãng giảm giá mạnh

iPhone 8 Plus 64 GB chính hãng đang được bán với giá 13,7 triệu đồng , giảm 2,3 triệu đồng. Thiết bị được giới thiệu vào tháng 9/2017. Máy không có quá nhiều khác biệt về ngoại hình so với iPhone 7 Plus. Tuy nhiên, Apple đã dùng chất liệu kính ở mặt lưng cho máy thay vì kim loại. Sản phẩm có màn hình 5,5 inch, camera kép 12 MP và chip Apple A11. Đây là smartphone đầu tiên của Apple hỗ trợ sạc không dây.