Loạt iPhone cũ về giá dưới 5 triệu đồng ở Việt Nam

iPhone 6 và 6 Plus xách tay cũ có giá lần lượt là 2,6 triệu đồng và 4,4 triệu đồng cho bản 64 GB. So với iPhone 5S, bộ đôi này đánh dấu sự thay đổi lớn về thiết kế và màn hình to hơn để phục vụ nhu cầu của người dùng. iPhone 6 có kích thước màn hình 4,7 inch và 6 Plus là 5,5 inch. Ảnh: Cachicha .