Loạt sản phẩm đắt đỏ của Apple

Apple thường được biết đến là hãng công nghệ với sản phẩm đắt đỏ. Trước khi Macbook ra đời, nhiều sản phẩm của hãng đã có giá hàng nghìn USD.

Ra mắt năm 1997, PowerBook 3400c được Apple quảng cáo là chiếc laptop nhanh nhất thế giới. Theo Business Insider, tốc độ của thiết bị ngang với một số máy tính Mac để bàn, điều hiếm thấy với laptop thời điểm đó. Giá bán của PowerBook 3400c là 6.500 USD (năm 1997) cho tùy chọn cấu hình cao nhất. Ảnh: Flickr.

LaserWriter là mẫu máy in được ra mắt năm 1985, có thể sử dụng chung bởi hơn 12 máy tính Macintosh khác nhau. Giá bán 7.000 USD (tương đương 16.000 USD theo tỷ giá hiện nay) của LaserWriter không quá đắt so với các doanh nghiệp trang bị hệ thống Macintosh. Đây cũng là một trong những máy in laser đầu tiên bán ra thị trường. Ảnh: Museums Victoria Collections.

Tháng 9/1989, Apple ra mắt Macintosh Portable, máy tính di động đầu tiên của hãng. Tuy nhiên, điểm duy nhất khiến máy được gọi là “di động” bởi nó không cần cắm điện để hoạt động. Nặng 7,26 kg, thời lượng pin kém và giá đắt ( 7.300 USD ) là những yếu tố khiến Macintosh Portable không được ưa chuộng. Ảnh: Six Colors.

Twentieth Anniversary Macintosh (TAM) là một trong số ít máy tính của Apple có thiết kế độc đáo. Thiết bị ra mắt tháng 3/1997, là tiền thân của iMac với thiết kế all-in-one, tất cả linh kiện đặt sau màn hình. TAM có giá bán 7.500 USD , tuy nhiên được Apple giảm giá còn 1.995 USD sau chưa đầy một năm để xả kho, ngừng sản xuất. Ảnh: Vintage Computer.

Macintosh IIci là bản nâng cấp của IIcx với cấu hình mạnh mẽ, thiết kế nhỏ gọn hơn model tiền nhiệm. Tùy chọn ổ cứng 40 MB của Macintosh IIci có giá 8.800 USD tại thời điểm lên kệ năm 1989. Đây được xem là một trong những mẫu Macintosh phổ biến vào cuối thế kỷ XX, mang về doanh thu lớn cho Apple trong suốt vòng đời. Ảnh: Six Colors.

Trước khi Mac Pro có bản nâng cấp vào năm 2019, mẫu máy tính để bàn mạnh nhất của Apple là phiên bản Mac Pro 2013. Thiết kế của máy được gọi vui là "thùng rác", giá khởi điểm 3.000 USD nhưng nếu nâng cấp lên tùy chọn mạnh nhất với CPU 12 nhân và RAM 64 GB, mức giá là 9.599 USD . Ảnh: YouTube.

Apple Lisa ra mắt năm 1983 được đặt theo tên con gái của Steve Jobs. Trong bộ phim nói về tiểu sử ông của biên kịch Aaron Sorkin, Jobs (thủ vai bởi Michael Fassbender) thường xuyên nói model này không được đặt theo tên con gái ông, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận sự thật. Lisa có mức giá cao khi ra mắt: 9.995 USD . Tuy nhiên, khách hàng sẽ sở hữu chiếc máy tính đầu tiên có giao diện đồ họa, điều khiển bằng chuột. Ảnh: Wikimedia.

Trước khi ra mắt Macintosh IIfx, Apple đã có kinh nghiệm sản xuất máy tính 14 năm, ra mắt 15 model khác nhau. Táo khuyết nói rằng IIfx là máy tính siêu nhanh, có thể ảnh hưởng đến thị trường máy tính văn phòng. Tuy nhiên, IIfx bị đánh giá kém hơn nhiều máy tính cùng thời điểm. Ý tưởng bán cho giới văn phòng khiến Apple định giá Iifx ở mức 9.780 USD . Ảnh: WorthPoint.

Ra mắt năm 2017, iMac Pro là máy tính all-in-one mạnh mẽ, dành cho nhu cầu chỉnh sửa ảnh, biên tập phim chuyên nghiệp và lập trình phần mềm. Phiên bản tiêu chuẩn của iMac Pro có giá 5.000 USD , tùy chọn mạnh nhất là 13.199 USD . Vào tháng 3, Apple đã ngừng bán model này, chưa rõ có bản nâng cấp hay không. Ảnh: Tech Advisor.

Apple Watch Edition là tùy chọn cao cấp nhất của dòng Apple Watch đời đầu năm 2015. Đây là phiên bản dành cho người thích sưu tầm đồng hồ, giá 10.000 USD với vỏ vàng hồng, tối đa 17.000 USD cho phiên bản mạ vàng 18 carat. Do quá ít người mua, Apple Watch Series 2 Edition chỉ có tùy chọn vỏ gốm, được quảng cáo là thiết bị theo dõi hoạt động thể thao thay vì phụ kiện thời trang. Năm 2020, Apple Watch Series 6 Edition có giá chỉ 900 USD . Ảnh: iMore.

Mac Pro 2019 được xem là thiết bị đắt nhất hiện nay của Apple. Mẫu máy tính có giá khởi điểm 6.000 USD , cao nhất là 52.000 USD với CPU Intel Xeon 28 nhân, RAM 1,5 TB, SSD 4 TB. Giống bản tiền nhiệm, Mac Pro 2019 được thiết kế cho nhóm người dùng chuyên nghiệp, dành để biên tập phim, lập trình game hoặc những công việc cần sức mạnh xử lý lớn. Ảnh: The Verge.

Theo Zing