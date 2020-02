Loạt smartphone giảm giá sâu sau tết

Nokia 7.2 có màn hình 6,3 inch, Full HD+, hỗ trợ phát những nội dung HDR10. Với việc nằm trong dự án Android One, máy sẽ được hỗ trợ tốt về cập nhật phần mềm. Model này được trang bị hệ thống 3 camera với thiết kế nhô lên hẳn so với mặt lưng, khá dễ trầy xước. Máy sử dụng chip Snapdragon 660, pin 3.500 mAh. Nokia 7.2 đang được bán ra với mức giá 4,2 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với trước đó.