Motorola ra mắt smartphone hàng đầu với mức giá phải chăng

Mục tiêu của Motorola đối với dòng Moto G luôn là cung cấp thông số kỹ thuật tốt nhất có thể với mức giá phải chăng, và Moto G100 mới ra mắt tiếp tục xu thế đó.

Chỉ hai tháng sau khi ra mắt mẫu Edge S tại thị trường Trung Quốc, Motorola lại gây chú ý với sự xuất hiện của Moto G100. Đây là chiếc smartphone trang bị màn hình IPS LCD 6,7 inch và tốc độ làm mới 90 Hz mang đến trải nghiệm xem rộng rãi và mượt mà. Màn hình này có độ phân giải Full HD+ và đạt chứng nhận HDR10.

Ở mặt trước, điện thoại trang bị camera selfie kép với cảm biến chính 16 MP và cảm biến siêu rộng 8 MP giúp người dùng chụp ảnh selfie nhóm tốt hơn.

Điểm nhấn quan trọng khác của Motorola G100 chính là bên trong máy, nơi người dùng được cung cấp chip Snapdragon 870, vốn cao nhất từ trước đến nay đối với dòng Moto G. Bên cạnh đó máy còn trang bị RAM 8 GB và cấu hình bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB có thể mở rộng thêm qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Chuyển sang mặt sau, điện thoại trang bị camera chính 64 MP với khẩu độ f/1.7 và cảm biến 1/2 inch có kích thước điểm ảnh 0,7μm. Nó được kết hợp bởi cảm biến siêu rộng 16 MP với đèn flash LED dạng vòng cũng có thể đóng vai trò như một camera macro giúp chụp một số bức ảnh cận cảnh thú vị. Các mô-đun còn lại bao gồm cảm biến độ sâu 2 MP và ToF để lấy nét tự động bằng laser nhanh chóng.

Máy sử dụng giao diện người dùng My UX do Motorola tùy biến dựa trên Android 11. Công ty trang bị cho thiết bị tính năng gọi là Ready For hứa hẹn mang đến giao diện giống như máy tính để bàn sau khi máy được kết nối với màn hình ngoài hoặc TV. Motorola cũng mang đến một đế cắm giúp giữ cho điện thoại luôn được sạc và kết nối trong khi cũng tích hợp quạt tản nhiệt giúp làm mát thiết bị trong quá trình làm việc.

Cuối cùng, Moto G100 đi kèm pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 20W, jack cắm tai nghe 3.5 mm và kết nối NFC. Điện thoại cũng có lớp phủ chống thấm nước, mặc dù không có xếp hạng IP chính thức.

Moto G100 có các màu Iridescent Sky, Iridescent Ocean và Slate Grey. Nó sẽ có sẵn ở các thị trường châu Âu và một số thị trường Mỹ Latinh kể từ bây giờ.

Theo VOV