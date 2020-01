Mỹ cấm chia sẻ thông tin tình báo với các quốc gia sử dụng mạng 5G

Sau nhiều quan ngại thiết bị do Huawei sản xuất có thể trở thành công cụ do thám, nhà lập pháp Mỹ đã đưa ra dự luật cấm chia sẻ thông tin tình báo với các quốc gia sử dụng mạng 5G.

Hình ảnh minh họa logo mạng 5G của Huawei. Ảnh: Reuters

Theo Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton hôm 8/1 đã đề xuất dự luật cấm chia sẻ thông tin tình báo với các quốc gia sử dụng dịch vụ viễn thông 5G của “gã khổng lồ” công nghệ Huawei (Trung Quốc) ra ngoài biên giới của nước mình. Dự luật được công bố vài ngày trước khi Vương quốc Anh dự kiến nâng cấp thiết bị mạng viễn thông Huawei.

Mỹ đã dẫn đầu một chiến dịch toàn cầu chống lại Huawei với cáo buộc công nghệ của hãng này có thể được sử dụng làm công cụ do thám cho Bắc Kinh. Năm 2019, Mỹ đã đưa công ty này vào danh sách đen thương mại với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Huawei đã phủ nhận các cáo buộc này.

Hồi tháng 12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng đã bày tỏ hoài nghi về việc để tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia phát triển mạng di động 5G của châu Âu.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhà mạng quốc tế vẫn tiếp tục hợp tác với Huawei bất chấp sức ép từ Mỹ, viện dẫn lý do việc cấm sử dụng thiết bị Huawei có thể trì hoãn kế hoạch ra mắt mạng 5G và đội thêm chi phí. Tuy nhiên, cũng đã có một số nhà mạng không sử dụng công nghệ của tập đoàn Trung Quốc. Một số nước như Australia và Nhật Bản đã cấm hoặc siết chặt việc sử dụng các thiết bị của Huawei trong xây dựng mạng 5G.

Theo Báo Tin tức