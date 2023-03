Nghị viện châu Âu cấm sử dụng TikTok do lo ngại an ninh

Theo quan chức của Liên minh châu Âu, lệnh cấm sử dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok cũng sẽ áp dụng đối với các thiết bị cá nhân có cài email của EP và các quyền truy cập mạng khác trên đó.

Biểu tượng TikTok trên màn hình điện thoại. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, một quan chức của Liên minh châu Âu cho biết, Nghị viện châu Âu (EP) đã quyết định cấm nhân viên sử dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của Trung Quốc trong điện thoại cá nhân vì lý do an ninh.

Theo quan chức này, lệnh cấm cũng sẽ áp dụng đối với các thiết bị cá nhân có cài email của EP và các quyền truy cập mạng khác trên đó.

Trước đó, 23/2, Ủy ban châu Âu (EC) đã cấm cài đặt TikTok - ứng dụng chia sẻ video ngắn, trên các thiết bị chính thức mà nhân viên của ủy ban này sử dụng do quan ngại tính bảo mật dữ liệu trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tăng cường an ninh mạng của khối.

Theo lệnh cấm mới nói trên, nhân viên của EC cũng không được phép sử dụng TikTok trên các thiết bị cá nhân, trong đó có điện thoại di động đã cài đặt các ứng dụng đàm thoại của EU.

Ngoài ra, EC yêu cầu các nhân viên của ủy ban này phải xóa ứng dụng TikTok càng sớm càng tốt và khuyến nghị thời điểm phù hợp nhất là từ nay đến ngày 15/3.

Người phát ngôn của EC, bà Sonya Gospodinova, nhấn mạnh rằng quyết định trên được đưa ra vì lý do an ninh. Lệnh cấm nhằm ngăn chặn nguy cơ lợi dụng các kẽ hở an ninh mạng để tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống máy tính và môi trường làm việc của ủy ban này./.

Theo Vietnam+