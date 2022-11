Người chờ iphone 15 có thể thất vọng

Công nghệ camera 8P được mong chờ sẽ không xuất hiện trên iPhone 15 vào năm sau.

Mới đây, nhà phân tích Ming-chi Kuo của TF International Securities đã phủ nhận tin đồn về nâng cấp lớn trên camera của iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max (Ultra). “Tôi cho rằng dự đoán iPhone 15 Pro sẽ có camera ống kính 8P sẽ không thể trở thành hiện thực”, nhà phân tích viết trên trang Twitter cá nhân.

Khẳng định của ông chính là lời phản bác mạnh mẽ dành cho tin đồn cho rằng dòng iPhone 15 năm sau sẽ có camera 8P của các nhà phân tích tại TrendForce. Trước đó, hãng phân tích tiết lộ rằng iPhone 15 năm sau sẽ được tiếp tục cải tiến thông số camera, bao gồm nâng cấp máy ảnh chính lên 8P (8 thấu kính). Còn ống kính tiềm vọng được đồn đại từ lâu sẽ chỉ xuất hiện trên mẫu iPhone 15 Pro Max (Ultra).

Theo Forbes , thông thường, các camera trên smartphone sẽ được cấu tạo từ 5-6 thấu kính nhỏ. Nhưng với camera 8P, ống kính sẽ có đến 8 thấu kính, giúp mở rộng khẩu độ, đưa ánh sáng truyền vào nhiều hơn.

Hiện Apple cũng mới chỉ sử dụng thấu kính 7P trên iPhone 14 Pro Max. Ảnh: Apple

Nhờ đó, camera sẽ bắt sáng tốt hơn và cho ra ảnh chất lượng cao, ít biến dạng hơn. Tuy nhiên, nhược điểm của camera này là sử dụng công nghệ phức tạp hơn. Do đó, Apple chỉ mới sử dụng camera 7P trên dòng iPhone 14 Pro năm nay.

Trước đó, tài khoản Twitter Majin Bu, người từng có nhiều dự đoán chính xác về sản phẩm của Apple, còn tuyên bố rằng iPhone 15 Ultra sẽ có 2 camera trước. Đây là tính năng đã xuất hiện trên một số điện thoại Android nhưng chưa từng có trong kế hoạch của Apple.

Đáng chú ý, Ming-chi Kuo còn dự đoán rằng iPhone 15 Pro sẽ không còn nút bấm vật lý vì Apple đang có kế hoạch chuyển nút nguồn và chỉnh âm lượng từ dạng vật lý sang cảm ứng lực trên bộ đôi dòng Pro.

Theo BGR , ngoài tiết lộ mới về camera trên iPhone 15, nhà phân tích Ming-chi Kuo còn cho biết Apple đang gặp phải khó khăn trước tình hình dịch Covid-19 tại nhà máy sản xuất iPhone của Foxconn ở Trung Quốc.

Mới đây, nhiều công nhân đã tìm cách rời khỏi nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu nhằm thoát khỏi điều kiện sống thiếu thốn, sau khi nhà máy này có ca nhiễm Covid-19 và chuyển sang hoạt động khép kín theo các quy định phong tỏa của chính phủ Trung Quốc.

Theo Ming-chi Kuo, trước đó, Foxconn vốn dự tính giảm công suất sản xuất iPhone từ tháng 11, 12 năm nay. Nhưng khi nhà máy Trịnh Châu phải chuyển sang hoạt động khép kín, kế hoạch giảm sản xuất iPhone đã bị hoãn lại.

“Hơn 10% công suất sản xuất iPhone toàn cầu đã bị ảnh hưởng do nhà máy iPhone ở Trịnh Châu bất ngờ hoạt động khép kín”, chuyên gia cho biết.

Nhưng tin tốt là điều này sẽ không làm thay đổi sản lượng cung ứng iPhone ở thời điểm hiện tại. Công suất của Foxconn sẽ sớm được cải thiện trong vòng vài tháng tới nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lượng hàng iPhone trong quý IV/2022.

Khủng hoảng ở nhà máy Trịnh Châu xảy ra vào đúng thời điểm Apple đang phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất do dự đoán sai nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm trong dòng iPhone 14.

Do đó, Táo khuyết hiện tìm cách khắc phục bằng cách thảo luận với Pegatron and Luxshare ICT về việc chuyển bớt chuỗi sản xuất iPhone 14/14 Plus sang 14 Pro/14 Pro Max. Trong đó, Luxshare ICT sẽ xuất xưởng iPhone 14 sớm nhất bắt đầu từ quý I/2023, Ming-chi Kuo cho biết.

Theo Zingnews