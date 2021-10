Người Việt dành 70 phút xem YouTube mỗi ngày

Hiện có 25 triệu người dùng tivi kết nối mạng để xem YouTube tại Việt Nam, và đây là thị trường có số lượng người sử dụng cao nhất Châu Á Thái Bình Dương.

Theo công bố của Google, xu hướng xem video YouTube trên tivi kết nối mạng của người Việt tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng cao nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Nhiều thông tin về xu hướng và thị trường được công bố từ sự kiện YouTube Brandcast Delivered 2021 gợi ý nhiều cách tiếp cận khách hàng mới cho các nhà tiếp thị và doanh nghiệp.

Theo bản bảo cáo của Google, đại dịch Covid đã làm thay đổi mọi hoạt động sinh hoạt, từ học tập - làm việc - giải trí trong giai đoạn giãn cách xã hội suốt ba quý đầu năm nay. Không chỉ thúc đẩy các hoạt động này lên môi trường kết nối trực tuyến, mà xu hướng chuyển dịch của người Việt còn tập trung vào chiếc tivi trong gia đình khi 45% người dùng Internet tại Việt Nam sở hữu một chiếc tivi thông minh hay tivi kết nối mạng (Connected-TV), 28,2% người dùng Internet tại Việt Nam truy cập Internet qua một Smart TV và đây cũng là xu hướng đang tăng

Số liệu ghi nhận từ YouTube cho thấy có hơn 25 triệu người Việt đã phát trực tuyến YouTube trên màn hình TV có kết nối mạng, cao nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương tính đến tháng 5/2021.

YouTube trở thành một ‘ngôi nhà giải trí’ hàng đầu không thể thiếu của người Việt trong các dịp lễ như Tết Nguyên đán hay trong từng ngày thường nhật. Hiện có hơn 90% người xem nội dung trên tivi kết nối mạng là xem cùng gia đình và bạn bè. Điều này đồng nghĩa nội dung video YouTube có thể tiếp cận đến hơn một người xem cùng một màn hình tivi thông minh.

90% người xem YouTube nói rằng có sự chú ý nhiều hơn khi cùng xem với ai đó. 71% người xem cho biết YouTube có nội dung và chương trình yêu thích của họ.

Theo con số thống kê đến tháng 5/2021, thời lượng xem trung bình các nội dung YouTube trên tivi kết nối mạng dài hơn 90% so với thiết bị di động và máy tính để bàn. Cụ thể hơn về thời gian xem nội dung liên quan đến bóng đá từ YouTube trên màn hình TV đã tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Nội dung hài hước từ YouTube trên màn hình TV đã tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Nội dung chương trình tạp kỹ trên màn hình TV đã tăng hơn 200% so với năm trước.

Báo cáo chỉ ra rằng, xu hướng cá nhân xem video YouTube trên thiết bị di động chuyển sang tập thể các thành viên gia đình hay bạn bè cùng xem trên tivi kết nối mạng, và thời lượng xem YouTube trên tivi kết nối mạng dài hơn đến 90% so với trên thiết bị di động hay máy tính.

Việt Nam có hơn 950 kênh vượt một triệu lượt theo dõi và phạm vi tiếp cận người xem của YouTube đã tăng lên hơn 45 triệu người (từ 18 tuổi trở lên). Số kênh YouTube có hơn một triệu lượt đăng ký theo dõi (subscribers) tại Việt Nam đã vượt mốc 950 kênh, tăng đến 35% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy các nhà làm nội dung ngày càng có những chiến lược sáng tạo thông qua các công cụ hỗ trợ từ YouTube nắm bắt sát sao thị hiếu của đông đảo người xem, thúc đẩy gia tăng thời gian xem nội dung của một người dùng thông thường tại Việt Nam lên hơn 70 phút mỗi ngày.

Báo cáo của Google cho thấy, từ sự chuyển đổi về thói quen xem nội dung YouTube trên thiết bị di động sang trên tivi kết nối mạng được công bố tại sự kiện Brandcast Delivered 2021, YouTube chia sẻ những đề xuất có tính ứng dụng cao cho kế hoạch tiếp thị sắp tới của doanh nghiệp thông qua các công cụ hỗ trợ chuyên biệt. YouTube giữ vững vị thế dẫn đầu về nguồn nội dung số, và là nền tảng hàng đầu được các nhà sáng tạo nội dung chọn lựa sử dụng tạo ra giá trị cho cộng đồng.

