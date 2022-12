Người Việt mất 21.200 tỉ đồng do vi rút máy tính trong năm 2022

Năm 2022, thiệt hại do vi rút máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam ở mức 21.200 tỉ đồng, kết quả từ chương trình đánh giá an ninh mạng dành cho người sử dụng cá nhân do Tập đoàn Bkav công bố ngày 14/12.