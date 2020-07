Những đồ công nghệ cần có trong hành trang du lịch

Những vật dụng công nghệ không chiếm nhiều không gian trong va li nhưng lại rất hữu ích trong kỳ nghỉ của mỗi người.

Pin dự phòng RAVPower Filehub RP-WD009 có kích thước nhỏ gọn nhưng cung sẽ cấp năng lượng cho các thiết bị trong mọi tình huống. Ngoài ra, pin còn có khả năng kết nối Wifi cùng tính năng lưu giữ hình ảnh.

Đồng hồ kết nối Withings Steel HR hoặc Samsung Galaxy Watch Active sở hữu 2 giao diện đẹp, chống thấm giúp người dùng tận hưởng những trải nghiệm ở bể bơi hoặc bãi tắm.

Tai nghe như không dây Jabra Elite 75T; có dây Sony Walkman NW-WS413 có tính năng chống thấm, sạc nhanh và thời gian hoạt động bền bỉ cho phép người dùng vừa bơi vừa nghe những bài hát yêu thích.

Máy in HP Sprocket giúp mỗi du khách có thể in ảnh từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng một cách đơn giản. Ảnh in với nhãn dán ở định dạng 5 x 7.6 cm.

Loa di động Travis Touch có thể lắng nghe những gì chủ nhân nói, dịch chúng sang ngôn ngữ tùy chọn và đọc bản dịch trong thời gian nhất định.

Theo VOV