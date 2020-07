Những hacker nguy hiểm nhất lịch sử thế giới

Theo New York Times , Jonathan James , bí danh Comrade, đã hack vào mạng nội bộ Bộ Quốc phòng Mỹ khi chỉ mới 15 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn với PC Mag , James thừa nhận được truyền cảm hứng từ cuốn sách The Cuckoo"s Egg với nội dung về cuộc săn lùng hacker những năm 80. Bị bắt năm 2000, chịu án sáu tháng quản thúc và bị cấm sử dụng máy tính, Jonathan James trở thành người trẻ nhất bị kết án vi phạm luật an ninh mạng. Năm 2007, trang web tập đoàn TJX bị hack và James nằm trong diện tình nghi. Năm 2008, James tự sát bằng súng. Anh tuyên bố trong thư tuyệt mệnh rằng không còn niềm tin vào “công lý”. Ảnh: Underspy.