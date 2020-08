Những lưu ý giúp nâng cao bảo mật cho tài khoản Facebook

Bảo mật hai lớp, thường xuyên đổi mật khẩu... là những lời khuyên bạn hay được nghe từ những chuyên gia công nghệ, nhưng nó vẫn chưa đủ.

Tài khoản Facebook đang ngày một trở nên có giá trị với nhiều người trong bối cảnh hiện nay. Dù đó là người làm công việc có liên quan hay thậm chí chẳng làm gì, nick Facebook vẫn có giá trị sử dụng trong nhiều trường hợp nhất định.

Dù vậy, bảo mật tài khoản Facebook sao cho hiệu quả không phải là điều mà nhiều người quan tâm, hoặc biết nhưng chưa đầy đủ, nhất là khi hacker hoạt động ngày càng tinh vi.

Những biện pháp tăng cường bảo mật nâng cao sau đây sẽ giúp người dùng bảo vệ tối đa nick Facebook của mình.

Sử dụng thông tin dự phòng

Xác thực hai lớp, gửi mã xác thực về số điện thoại là những biện pháp bảo vệ cơ bản giúp bạn phòng tránh bị lấy mất mật khẩu và đăng nhập ở khu vực lạ. Tuy nhiên, để bảo vệ đặc biệt an toàn cho thông tin cá nhân, bạn nên sử dụng email hoặc số điện thoại đăng ký Facebook không trùng với các dịch vụ khác như email, tài khoản Internet banking, Paypal…

Bạn nên thiết lập một danh sách bạn bè tin tưởng ở phần Bảo mật và Đăng nhập để giúp gỡ rối khi gặp sự cố đăng nhập. Nếu không tin tưởng ai, bạn có thể lập nick clone và sử dụng chính nick đó là bạn bè tin tưởng của mình. Nick clone tất nhiên không được dùng vào việc gì khác ngoài việc là một backup cho nick chính.

Giới hạn xem danh sách bạn bè

Ở tường nhà của mình, bạn hãy vào danh sách bạn bè, tìm đến biểu tượng hình cây bút để tùy chỉnh Quyền riêng tư. Ở đây, bạn nên chuyển tất cả các trạng thái về chỉ mình tôi.

Tùy chỉnh này khiến cho người lạ không thể xem danh sách bạn bè của bạn, trong khi bạn bè chỉ xem được danh sách bạn chung.

Hạn chế xem danh sách bạn bè sẽ giúp bảo mật tốt hơn cho tài khoản Facebook.

Lý do phải làm như vậy là vì hacker hiện nay thường tấn công tài khoản Facebook bằng phương thức báo cáo giả mạo. Đầu tiên, chúng sẽ tạo một nick giống hệt bạn, kết bạn theo danh sách bạn bè đã có rồi gửi báo cáo lên Facebook rằng chính bạn đang sử dụng nick giả.

Việc hạn chế xem danh sách bạn bè chính là bước đầu tiên chặn đứng nguy cơ xảy ra việc trên.

Hạn chế công khai thông tin

Cũng trong phần Cài đặt trên Facebook cá nhân, ở phần Quyền riêng tư, bạn hãy thiết lập hạn chế một cách tối đa. Đầu tiên, hãy hạn chế chỉ bạn bè của bạn bè mới được gửi lời mời kết bạn. Tiếp đó, bỏ chế độ tìm kiếm số điện thoại và email để tránh việc bị hacker dò tìm ra nick gắn với email và số điện thoại nào.

Ngoài ra, bạn hãy giới hạn bài viết cũ. Bằng cách này, những bài chia sẻ cũ giờ đây sẽ được giới hạn chỉ bạn bè mới nhìn thấy.

Tiếp đến, ở mục Dòng thời gian và gắn thẻ, bạn hãy hạn chế việc tag lung tung của bạn bè và chỉ cho bạn bè xem những nội dung trên tường mình.

Hạn chế truy cập mọi thông tin về bản thân để không bị truy vết trên mạng.

Đặc biệt, ở phần tường nhà, bạn hãy ấn vào ảnh đại diện của chính mình và đổi nó thành chỉ mình tôi. Như vậy hacker sẽ không thể dùng ảnh đầy đủ của bạn làm ảnh đại diện cho nick fake được.

Với những thiết lập này, bạn đã hạn chế tối đa khả năng hacker thu thập được thông tin cá nhân trên tường nhà để từ đó có thể giả mạo là bạn.

Hạn chế comment dạo

Việc comment dạo trên các fanpage, group công khai sẽ khiến người dùng dễ có nguy cơ vào tầm ngắm của hacker. Đặc biệt, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nếu bạn để lại số điện thoại trên một page bán hàng online nào đó, chỉ vì lời mời chào hấp dẫn kiểu như “bỏ qua mức giá 2,5 triệu đồng, một anh chị may mắn nhất để lại comment bên dưới theo cú pháp kèm số điện thoại sẽ được mua lọ nước hoa Gucci với giá chỉ 250.000đ”.

Vậy nếu bạn vẫn muốn comment dạo thì phải làm thế nào? Rất may mắn, Facebook hiện cung cấp tính năng bình luận dưới tư cách fanpage một cách không hạn chế. Bạn có thể lập vài fanpage (không cần like, follow) chỉ dùng để comment dạo, vừa an toàn kín đáo mà không sợ bị hacker dòm ngó.

Không dễ dàng đồng ý lời mời kết bạn

Tuy nhiên, mọi thiết lập nói trên sẽ là vô ích nếu người dùng chấp nhận lời mời kết bạn bừa bãi. Kể cả trường hợp đó là một người thân, hãy kiểm tra kỹ thông tin trước khi ấn đồng ý. Rất có thể đó là một nick clone được hacker vừa mới tạo ra để đi lừa gạt.

Một người bạn có thể dễ dàng mời bạn vào một nhóm lạ hoặc cấp quyền quản trị fanpage cho bạn, nếu bạn không để ý. Những group và page này có thể là nguồn cơn khiến bạn bị mất nick. Sơn Tùng M-TP cũng từng bị mất nick theo cách này và Facebook đã phải sửa lại một chút cơ chế thêm quyền quản trị. Dù vậy, không có gì đảm bảo một lỗ hổng như vậy sẽ không bị hacker khai thác nữa khi Facebook đột ngột thay đổi thuật toán.

Vì thế trong mọi trường hợp, bạn nên chủ động tìm hiểu và gửi lời mời kết bạn sau khi biết chắc đó là nick chính chủ của một người mà mình quen biết, vẫn đang sử dụng và không bị hacker chiếm đoạt. Càng ít bạn, càng dễ kiểm soát thông tin và khó bị mất nick Facebook hơn.

Theo Phương Nguyễn/ictnews.vn