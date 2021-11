Những thiết bị công nghệ độc đáo nhưng thất bại

Sử dụng những công nghệ độc đáo cùng tham vọng cạnh tranh lớn nhưng một số sản phẩm công nghệ đã thất bại, thậm chí bị “khai tử” sớm.

RED Hydrogen One được ra mắt năm 2018 với những tính năng táo bạo như “màn hình 3 chiều holographic”, khả năng kết nối phụ kiện dạng module kiêm màn hình phụ cho máy quay phim chuyên nghiệp RED. Sau nhiều tháng chậm trễ, RED Hydrogen One gây thất vọng lớn do kích thước cồng kềnh, cấu hình lỗi thời, khó sử dụng, chất lượng camera không tương xứng, khả năng hiển thị kém bên cạnh giá bán cao. Dự án smartphone màn hình 3D bị RED chấm dứt chỉ sau một thế hệ. Ảnh: Ars Technica.

Khi ra mắt năm 2016, Samsung Galaxy Note7 trang bị cấu hình mạnh mẽ, màn hình viền cong sang 2 bên tương tự một số mẫu Galaxy S và camera nâng cấp mạnh. Đây được xem là đối thủ xứng tầm của iPhone 7 Plus ra mắt cuối năm 2016, tuy nhiên sự cố nổ pin diện rộng khiến Samsung phải 2 lần thu hồi, cuối cùng ngừng bán mẫu máy này sau hơn 2 tháng ra mắt. Theo The Verge, đây là bài học lớn cho công ty Hàn Quốc bởi quy trình kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng nhất cũng có thể tồn tại lỗ hổng. Ảnh: The Verge.

Fire Phone là thiết bị mở đầu và kết thúc tham vọng gia nhập thị trường smartphone của Amazon, dựa trên thành công của dòng Fire Tablet. Chạy hệ điều hành Android nhưng Fire Phone được tùy biến với hàng loạt dịch vụ của Amazon. Mặt trước máy chứa 4 camera nhận diện chuyển động đầu, phục vụ giao diện 3D có tên Dynamic Perspective. Tuy nhiên, việc không có Play Store, trong khi Dynamic Perspective gần như vô dụng khiến Amazon Fire Phone trở thành thiết bị thất bại sau vài tháng ra mắt. Ảnh: DPReview.

Máy chơi game Ouya ra đời cùng tham vọng cạnh tranh với Nintendo, Microsoft và Sony - những cái tên thống trị thị trường console. Thiết bị sử dụng chip ARM, chạy Android nên có thể cài game di động để chơi trên màn hình lớn. Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng thất bại khi phần mềm chưa hoàn thiện, lượng game ít ỏi và tham vọng quá xa vời. Điểm sáng duy nhất của Ouya nằm ở tựa game bắn cung TowerFall, sau này được phát hành trên các mẫu máy chơi game thành công hơn như Nintendo Switch. Ảnh: Jonathan Morrison.

Trước khi có smartphone Pixel, thiết bị nhà thông minh Nest hay Chromecast, Google từng thất bại với Nexus Q. Với hình dạng quả cầu độc đáo, tính năng chính của Nexus Q là phát nội dung từ smartphone, tablet lên dàn âm thanh hay TV bằng kết nối không dây. Ý tưởng này đã thành công với Chromecast, tuy nhiên điểm yếu của Nexus Q nằm ở kích thước lớn, giá đắt và chỉ hỗ trợ một số dịch vụ Google. Trừ các nhà phát triển được tặng khi tham gia hội nghị I/O 2012, Nexus Q bị “khai tử” khi còn chưa lên kệ. Ảnh: Wired.

BlackBerry Playbook ra đời để cạnh tranh với iPad và tablet chạy Android. Máy trang bị màn hình 7 inch, hệ điều hành được chỉnh sửa cho phù hợp với màn hình lớn cùng kho ứng dụng mới, được ra mắt vào năm 2011. Tuy nhiên, phần mềm và kho ứng dụng là 2 yếu tố bị đánh giá kém ngay từ đầu trên Playbook. Đây được xem là một trong những thất bại lớn của BlackBerry trên thị trường di động, trong bối cảnh thị phần smartphone đã rơi vào tay iPhone và các hãng Android. Ảnh: The Verge.

Lumia 950 được Microsoft ra mắt năm 2015 với hệ điều hành Windows 10 Mobile. Từng dẫn đầu thị phần hệ điều hành smartphone trước khi iOS và Android ra đời, nhưng Microsoft đã thua cuộc khi không tập trung tốt vào kho ứng dụng. Kể cả mua lại mảng di động của Nokia nhằm tận dụng lợi thế phần cứng, ra mắt Lumia 950 cũng không thể giúp Microsoft giành lại thị phần. Tuy vẫn còn một số smartphone Lumia ra mắt sau đó, thất bại của Lumia 950 cho thấy Microsoft không còn khả năng cạnh tranh trước iOS, Android nữa. Ảnh: CNET.

Với mục đích làm mỏng nhẹ laptop, tuy nhiên bàn phím Butterfly Keyboard của Apple không được người dùng đón nhận như mong muốn. Sử dụng cơ chế mới giúp giảm đáng kể độ mỏng, bàn phím “cánh bướm” bị phàn nàn về độ bền sau một thời gian sử dụng với hàng loạt lỗi như lọt bụi, kẹt phím hoặc gãy khi người dùng tháo ra vệ sinh. Ngay cả các nâng cấp sau đó cũng không thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề. The Verge nhận xét bàn phím “cánh bướm” của Apple là một trong những thiết kế phần cứng tệ nhất 10 năm qua, ảnh hưởng đến hàng triệu người mua MacBook giai đoạn 2015-2020. Ảnh: iFixit.

Theo Zing