PC-Covid đã có mặt trên kho ứng dụng Apple và Google

Từ rạng sáng nay, người dân có thể tải về PC-Covid từ App Store và Google Play để sử dụng như là ứng dụng phòng chống dịch thống nhất trên toàn quốc.

Tên chính thức của ứng dụng là PC-Covid Quốc gia , với dụng lượng 31 MB trên thiết bị Android và hơn 40 MB trên thiết bị iOS . Ứng dụng có giao diện đơn giản, trực quan nên dễ sử dụng với cả những người ít am hiểu về công nghệ.

Smartphone đang cài sẵn Bluezone sẽ được cập nhật lên PC-Covid và đồng bộ dữ liệu cũ, nên người dùng không phải nhập lại thông tin cá nhân.

Người dùng đã có thể tải về PC-Covid. Ảnh: Lưu Quý

Tính năng của PC-Covid được tổng hợp từ loạt ứng dụng phòng chống dịch trước đó, như Bluezone, VHD, VNeID, Sổ sức khỏe điện tử... Các tính năng này gồm: Cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; Quét mã QR; Khai báo y tế; Khai báo di chuyển nội địa; Phản ánh của người dân; Thông tin tiêm vắc-xin; Thông tin xét nghiệm; Thẻ Covid-19; Truy vết tiếp xúc gần; Mật độ di chuyển; Xu hướng lây nhiễm; Bản đồ nguy cơ...

Thẻ Covid-19 là một trong những tính năng quan trọng trên PC-Covid. Ba màu thẻ xanh - vàng - đỏ được hiển thị tùy thuộc vào các dữ liệu của người dùng từ các hệ thống quản lý tiêm vaccine, hệ thống quản lý xét nghiệm...

Trên mã QR của người dùng có hiển thị ngày giờ theo thời gian thực. Ảnh: Khương Nha

Đại diện Cục Tin học hoá - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, các tính năng của ứng dụng sẽ liên tục được cập nhật, điều chỉnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, nhằm mang lại sự thuận tiện cho người dân và phù hợp với chiến lược phòng chống dịch theo từng giai đoạn cụ thể.

Bên cạnh đó, các thông tin về sức khoẻ, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng chống dịch, không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

“Việc nâng cấp ứng dụng PC-Covid sẽ được thực hiện tự động, đồng thời hiển thị thông báo tới người dùng về sự chuyển tiếp này”, nhà phát triển mô tả trên kho ứng dụng.

PC-Covid được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với bốn nguồn dữ liệu lớn, gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng Covid-19 và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, Việt Nam có khoảng 12 ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và Bộ Công an phát triển, chưa tính đến các ứng dụng địa phương, khiến người dân phải cài nhiều app. Do đó, Chính phủ chỉ đạo phải có ứng dụng duy nhất phục vụ chống dịch, thuận tiện cho người dân sử dụng.

PC-Covid tích hợp và thay thế các ứng dụng phòng chống dịch do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế đang triển khai. Tuy nhiên, ứng dụng này sẽ không thay thế ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử . Sổ sức khỏe điện tử được xác định sẽ duy trì, phát triển theo hướng riêng cho công tác chuyển đổi số y tế sau này. Trong đó, ứng dụng có nhiệm vụ thay sổ khám sức khỏe giấy, phục vụ khám chữa bệnh đa dạng, không chỉ riêng Covid-19.

