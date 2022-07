Phát triển nền tảng dùng chung cho xuất bản và phát hành điện tử

Kế hoạch chuyển đổi số Cục Xuất bản, in và Phát hành đặt mục tiêu 60% nhà xuất bản thực hiện quy trình trên nền tảng công nghệ số và số lượng xuất bản phẩm điện tử (tính theo đầu sách) chiếm tỷ lệ 12% vào năm 2022.

Ấn phẩm điện tử chiếm 12% tổng số xuất bản phẩm

Bộ TT&TT vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Cục Xuất bản, in và phát hành năm 2022. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành giai đoạn 2021-2025.

Hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước của lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, giúp Cục Xuất bản, In và Phát hành chuyển đổi phương thức quản lý, khai thác dữ liệu, xử lý nghiệp vụ một cách nhanh chóng, chính xác, chất lượng; góp phần số hóa dữ liệu, phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác dữ liệu người dân, doanh nghiệp.

Tăng tỷ lệ ấn phẩm điện tử là một trong những mục tiêu chuyển đổi số lĩnh vực xuất bản, in, phát hành. (Ảnh minh họa: Internet)

Đồng thời, hình thành cơ sở dữ liệu để cung cấp cho hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành và trở thành nguồn dữ liệu có giá trị cho các công cụ phân tích, đánh giá và dự báo đối với lĩnh vực này.

Kế hoạch đặt mục tiêu các đơn vị thuộc lĩnh vực phải chuyển đổi phương thức xuất bản, phát quy hành xuất bản phẩm điện tử theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế hội nhập.

Cụ thể, số lượng xuất bản phẩm điện tử (tính theo đầu sách) chiếm tỷ lệ 12% vào năm 2022 trong tổng số xuất bản phẩm xuất bản hàng năm. 60% nhà xuất bản thực hiện quy trình biên tập, đọc duyệt nội dung trên nền tảng công nghệ số.

Năm 2022, 100% đơn vị thuộc lĩnh vực xuất bản; 70% đơn vị thuộc lĩnh vực in và 90% đơn vị thuộc lĩnh vực phát hành hoàn thành việc kết nối với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

Về phía cơ quan quản lý, kế hoạch đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% hoạt động quản lý điều hành thực hiện trên môi trường số; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu báo cáo nghiệp vụ và báo cáo thống kê của các đơn vị xuất bản, in và phát hành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được thực hiện trực tuyến.

Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ thực hiện tiếp nhận xuất bản phẩm lưu chiểu qua tờ khai điện tử; 20% hoạt động thanh tra, kiểm tra thực hiện trên môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Phát triển nền tảng dùng chung cho xuất bản và phát hành điện tử

Để thực hiện được các mục tiêu nói trên, kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung vào việc thay đổi nhận thức cho cán bộ công chức và người lao động của Cục cũng như trong toàn ngành xuất bản, in và phát hành về chuyển đổi số; nhận thức về đảm bảo an toàn thông tin; Tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các hệ thống nghiệp vụ trên môi trường số nhất là những nguyên tắc đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Nâng cấp, xây dựng hạ tầng công nghệ và giải pháp chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin. Trong đó, triển khai Đề án đổi mới Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của Bộ; Xây dựng Hệ thống dữ liệu xuất bản, in và phát hành; Liên thông chia sẻ dữ liệu với các Sở TT&TT; Hiện đại hóa trang thiết bị, máy móc, nâng cấp hệ thống mạng LAN của Cục, các phần mềm phục vụ hoạt động công việc cho cán bộ, công chức, đảm bảo tiêu chí để vận hành trên môi trường số.

Hợp tác với các công ty công nghệ đầu tư phát triển các nền tảng (platform) dùng chung cho xuất bản và phát hành điện tử. Ứng dụng công nghệ mới trong xuất bản, đẩy mạnh phát triển định dạng sách nói (audio book), sách thực tế ảo (VR book), thực tế ảo tăng cường (AR), sách đa phương tiện (multimedia book); khuyến khích việc phát triển các thiết bị đọc sách, xem/nghe nội dung số.

Xây dựng và phát triển nền tảng số, dữ liệu số của lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Việc phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ hệ thống thông tin hoàn thành trước tháng 12 năm nay. Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành hoàn thành trước tháng 6/2023.

Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách theo hướng cải cách thủ tục hành chính, đơn giản các điều kiện hoạt động, tạo điểu kiện để lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thực hiện chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra sẽ xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành xuất bản, in và phát hành đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia.

