Rò rỉ loạt sản phẩm mới của Samsung

Chuyên gia rò rỉ thông tin Evan Blass vừa có loạt bài đăng trên Twitter, tiết lộ hình ảnh các sản phẩm mới của Samsung dự kiến xuất hiện trong sự kiện Galaxy Unpacked.

Ngày 10/7, cây bút chuyên rò rỉ thông tin Evan Blass đã chia sẻ loạt hình ảnh về các sản phẩm mới, sắp được ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked. Trong đó, sản phẩm bị rò rỉ bao gồm Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy S21 FE, 2 mẫu Galaxy Watch và tai nghe không dây Galaxy Buds2. Ảnh: Evan Blass.

Leaker nổi tiếng đã chia sẻ video 360 độ dưới dạng GIF trên mạng xã hội Twitter. Điện thoại Galaxy Z Fold3 được cho là có 3 phiên bản, bao gồm màu trắng, xanh rêu và đen. Đồng thời, phiên bản này có thể sỡ hữu bút cảm ứng S Pen. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Evan Blass, dòng Z Flip3 sẽ có màu tím, đen, vàng và xanh rêu. Đồng thời, ông cho rằng sự kiện ra mắt sẽ diễn ra vào ngày 11/8. Theo Ddaily, Samsung đã xác nhận tổ chức Galaxy Unpacked vào lúc 10h, ngày 11/8. Ảnh: Chụp màn hình.

Galaxy S21 FE được đồn là sẽ có màu trắng, xám vàng, tím và đen. Theo The Verge , nếu S21 FE được phát hành, đây có thể là phiên bản tầm trung của Galaxy S21. Đồng thời, chiếc máy này sẽ “kế thừa” mẫu thiết kế của phiên bản tiền nhiệm. Ảnh: Chụp màn hình.

Even Blass cũng chia sẻ về chiếc đồng hồ thông minh của Samsung, Galaxy Watch4 Classic. Theo The Verge , thiết kế của sản phẩm này có khung xoay, hai nút điều chỉnh và sử dụng dây cao su. Galaxy Watch4 Classic dự kiến sẽ được chạy hệ điều hành One UI Watch mới. Ảnh: Chụp màn hình.

Một tweet khác của leaker nổi tiếng chia sẻ về chiếc đồng hồ Galaxy Watch 4 Active. Blass cho rằng mẫu Galaxy Watch4 Active sẽ có 5 màu sắc, bao gồm xám, xanh rêu, trắng, hồng và đen. Theo tờ OnLeaks , smartwatch này sẽ có 2 phiên bản, 40 mm và 44 mm. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngoài ra, Even Blass còn tiết lộ 3 màu sắc mới của Galaxy Buds2. Ảnh GIF được leaker này đăng tải cho thấy mẫu tai nghe không dây mới của Samsung sẽ có màu tím, xám và trắng. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Zing