Samsung Galaxy S22 dần lộ diện

Những thông tin đầu tiên về dòng smartphone cao cấp chủ lực của Samsung trong năm 2022 đã xuất hiện.

Theo nguồn tin của Sam Mobile, trong năm nay, hãng công nghệ Hàn Quốc không tung ra thêm bất kỳ mẫu điện thoại cao cấp dạng thanh nào nữa. Như vậy, dòng Galaxy Note sẽ bị tạm ngưng, flagship tiếp theo là Galaxy S22, dự kiến có mặt vào đầu năm sau.

Samsung đã bắt đầu quá trình phát triển phiên bản kế nhiệm của Galaxy S21. Ảnh: Sam Mobile

Càng đi về cuối năm 2021, càng có nhiều thông tin liên quan đến Galaxy S22, dòng smartphone cao cấp chủ lực của Samsung trong năm tới. Thời gian qua, xuất hiện tin đồn về việc điện thoại này có khả năng sạc nhanh 65 W, cảm biến camera lớn hơn, thậm chí lên đến 200 MP do Olympus sản xuất.

Sam Mobile cho biết quá trình phát triển Galaxy S22 đã bắt đầu. Nguồn tin tiết lộ hãng dự kiến ra mắt 3 phiên bản, gồm Galaxy S22, Galaxy S22+ và Galaxy S22 Ultra với số model tương ứng là SM-S901x, SM-S906x và SM-S908x.

Chuỗi số model SM-G9xx được Samsung sử dụng đầu tiên với Galaxy S5 (SM-G900x). Gần đây nhất, họ dùng trên dòng Galaxy S21, gồm SM-G991x, SM-G996x và SM-G998x.

Với Galaxy S22, dường như Samsung đã thay đổi hướng đi. Thay vì sử dụng mã có dạng SM-G1000x, hãng đang chuyển từ G sang S và bắt đầu lại với dải số 9xx cho chu kỳ tiếp của Galaxy S.

Dựa trên cách đặt số model này, Sam Mobile dự đoán cả 3 mẫu Galaxy S22 sẽ đi kèm với kết nối 5G tiêu chuẩn. Các thông số kỹ thuật khác hiện vẫn còn là điều bí ẩn.

Tuy nhiên, có khả năng hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ trang bị chipset Exynos mới, dựa trên nền tảng của AMD. Các tin đồn gần đây cho biết SoC này sẽ được công bố vào tháng 1/2022.

Từ nay đến cuối năm, Samsung sẽ tập trung nhiều vào dòng smartphone màn hình gập. Hãng đã gửi thư mời tham dự sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 11/8. Tiêu đề mang thông điệp Get ready to unfold in nổi bật. Hình ảnh kèm theo ngầm liên tưởng đến Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3.

Theo Zing