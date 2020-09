Samsung sẽ đóng cửa hoặc bán nhà máy sản xuất TV duy nhất ở Trung Quốc?

Theo nguồn tin từ Interface Thượng Hải, nhà máy sản xuất TV duy nhất của Samsung ở Trung Quốc đại lục có thể ngừng hoạt động vào cuối tháng 10 và bán nó cho các xưởng lắp ráp TV. Hiện tại, Samsung Electronics đang thảo luận về kế hoạch trả lương cho nhân viên.

Được biết, nhà máy Samsung TV tại Thiên Tân hiện có 3 dây chuyền lắp ráp TV và 623 nhân viên. Đây là cơ sở sản xuất TV ở nước ngoài quan trọng của Samsung Electronics, có thể đáp ứng nhu cầu của hãng tại thị trường Trung Quốc và một số thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, kể từ năm 2013, các thương hiệu TV Trung Quốc dần vươn lên, các thương hiệu nước ngoài sụt giảm đều đặn. Do đó, thị phần TV của Samsung bị các nhà sản xuất thương hiệu Trung Quốc xói mòn, doanh số liên tục giảm. Năm 2019, lượng tiêu thụ TV Samsung tại thị trường Trung Quốc chỉ hơn 1 triệu chiếc, chiếm khoảng 2%.

“Hiện tại, doanh số bán TV Samsung ở Trung Quốc và các nước xung quanh không còn phù hợp với công suất sử dụng của nhà máy Samsung TV ở Thiên Tân. Vì thế, đơn đặt hàng TV Samsung ở nước ngoài đã được chuyển giao cho các nhà máy TV ở Việt Nam, Ấn Độ, Brazil, Châu Âu, Mexico. Đây có thể là lý do của việc ngừng sản xuất tại nhà máy Samsung TV ở Thiên Tân”, nguồn tin chỉ ra.

Thực tế, trong ba năm qua, nhà máy Samsung TV Thiên Tân đã tiến hành cắt giảm nhân viên, giảm năng lực sản xuất, cắt giảm chi phí để duy trì hoạt động. Cũng có tin tức cho biết Samsung Electronics đang xem xét cắt giảm sản lượng tại nhà máy TV Thiên Tân do doanh số bán TV của họ đang chậm lại và chi phí nhân công ở Trung Quốc đang tăng.

Đồng thời, Samsung TV cũng đã kế hoạch phát hành thêm nhiều đơn đặt hàng TV để hỗ trợ công nghệ Hanso của OEM TV Hàn Quốc tại Việt Nam. Những chiếc TV cao cấp mà Samsung bán tại Trung Quốc-TV QLED-do nhà máy Thiên Tân Samsung TV sản xuất. Nếu nhà máy được bán, đơn vị mới tiếp quản vẫn có thể sản xuất TV cao cấp của Samsung dưới hình thức gia công lắp ráp.

Nguồn tin cũng chỉ ra rằng Ruixuan, đối tác sản xuất của Samsung TV, rất muốn tiếp quản nhà máy ở Thiên Tân. Nếu thành công, Ruixuan không chỉ nhận được đơn đặt hàng lắp ráp TV cao cấp của Samsung mà còn hy vọng nâng cao công nghệ vốn có.

Nhà máy sản xuất TV Thiên Tân Samsung được thành lập vào năm 1993. Cuối năm 2010, Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd., Tianjin Samsung Electronics Display Co., Ltd. và Tianjin Tongguang Samsung Electronics Co., Ltd. sáp nhập để tạo thành Thiên Tân Samsung Electronics Co., Ltd. chủ yếu sản xuất TV LCD LED, mô-đun LCD và các sản phẩm khác.

Theo Điệp Lưu/ictnews