Sẽ có iPhone SE 5G và iPhone SE Plus màn hình đục lỗ?

Một báo cáo mới cho thấy người dùng không nên mong chờ iPhone SE mới trong năm 2021 này, tuy nhiên mọi thứ sẽ rất thú vị trong hai năm tiếp theo.

Chuyên gia phân tích về màn hình, Ross Young, đã đưa ra dự đoán trên Twitter rằng “iPhone SE màn hình LCD tiếp theo sẽ duy trì ở mức 4,7 inch vào năm 2022”.

Điều này có nghĩa là Apple có thể đang lên kế hoạch giữ cho ngôn ngữ thiết kế cổ điển của iPhone 8 vào năm 2017 tồn tại ít nhất đến năm 2023. Quan trọng hơn, Apple vẫn quyết định không tinh giảm viền xung quanh màn hình cho chiếc iPhone thế hệ tiếp theo.

Dĩ nhiên, vẫn còn quá sớm để biết chắc chắn những thông số kỹ thuật và tính năng nào sẽ đến với iPhone SE thế hệ tiếp theo. Nếu lịch sử tiếp tục lặp lại, nhiều khả năng sản phẩm này sẽ đi kèm chip Apple A15 Bionic mà công ty dự kiến trang bị trên iPhone 13 vào mùa thu năm nay.

Chưa dừng lại ở đó, sản phẩm có thể sẽ hỗ trợ khả năng 5G dựa trên băng tần thấp và trung bình (sub 6 Hz). Kết quả là iPhone SE 2022 sẽ có giá cao hơn một chút so với tiền nhiệm của nó. Do đó, 5G chính là một trong những điểm khác biệt mà người dùng có thể suy nghĩ khi chọn mua iPhone SE 2020 và iPhone SE 2022 khi máy được tung ra thị trường.

Nói về iPhone SE 2023, ông Young cho biết mẫu sản phẩm này sẽ được ra mắt với màn hình 6,1 inch, có khả năng là LCD, như trên iPhone XR hay iPhone 11 (iPhone 12 sử dụng màn hình OLED). Nhưng thay vì trang bị notch (tai thỏ), Apple chuyển sang thiết kế dạng đục lỗ để chứa camera selfie ở mặt trước của máy.

Vẫn còn nhiều thời gian mới đến năm 2023, vì vậy rất nhiều thứ hoàn toàn có thể thay đổi. Sự xuất hiện của iPhone SE Plus được cho là sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách Apple triển khai dòng iPhone cao cấp của mình.

Đã có nhiều tin đồn cho biết Apple đang tìm cách loại bỏ notch trên iPhone trong tương lai để chuyển sang màn hình đục lỗ kết hợp với cảm biến vân tay trong màn hình. Hiện chưa rõ liệu iPhone SE Plus có áp dụng công nghệ cảm biến vân tay trong màn hình hay tiếp tục với Touch ID truyền thống như trên các mẫu iPhone SE hiện nay.

Theo VOV