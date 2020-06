Singapore lắp công tơ điện đọc chỉ số từ xa cho tất cả hộ dân

Nằm trong nỗ lực giúp các hộ gia đình sử dụng điện hiệu quả hơn, Singapore đã đưa ra hàng loạt sáng kiến, bao gồm lắp công tơ điện tân tiến (AMI) để đọc chỉ số từ xa.

Công tơ điện cơ khí (trái) và công tơ điện AMI

Ngày 5/11/2019, Cơ quan thị trường năng lượng (EMA) và Bộ Tài nguyên Nước và Môi trường (MEWR) Singapore cùng Tập đoàn SP (SP Group) công bố các biện pháp mới nằm trong nỗ lực giúp hộ gia đình sử dụng điện hiệu quả. Một trong số này là lắp đặt công tơ điện tân tiến (AMI – advanced electricity meter).

Công tơ điện này cho phép người dân đọc được lượng điện sử dụng ngay trên ứng dụng SP Utilities. Cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ, các công tơ này lại tự động gửi cập nhật cho nhà cung cấp dịch vụ, 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

Trong khi đó, công tơ cơ khí (analogue) đang được dùng tại Singapore cần phải có nhân viên kỹ thuật đến đọc mỗi 2 tháng, đồng nghĩa với hóa đơn của người dân được tính dựa theo ước tính và tiêu thụ thực tế trong các tháng luân phiên. Vào tháng không có nhân viên tới, số điện sẽ dựa vào phương pháp do Cơ quan thị trường năng lượng phê chuẩn.

Với công tơ AMI, người dân được biết bức tranh cụ thể hơn về thói quen sử dụng năng lượng của mình và điều tiết cho hiệu quả. Có hai loại công tơ AMI là công tơ 1 pha và 3 pha. Hộ dân nào được lắp công tơ nào sẽ phụ thuộc vào mức độ tiêu thụ điện. Thông thường, các hộ gia đình chỉ cần lắp công tơ 1 pha.

Ví dụ cụ thể nhất là cách Singapore tính hóa đơn tiền điện trong tháng 4 và 5 năm nay. Đối với các hộ đã lắp công tơ AMI, hóa đơn tính theo số điện tiêu thụ thực tế và chỉ số được đọc từ xa. Với các hộ chưa có, hóa đơn được tính như sau: tiêu thụ điện trung bình hàng ngày dựa trên 2 bản ghi vào tháng 1 và tháng 3. Tháng 4 có 30 ngày, hóa đơn tính bằng trung bình nhân 30 và tháng 5 nhân lên 31.

Sau khi thời gian cách ly xã hội tại Singapore kết thúc vào ngày 1/6, nhân viên điện lực sẽ tới và kiểm tra điện tiêu thụ thực tế trong tháng 4 và tháng 5. Nếu người dân dùng nhiều hơn ước tính, số tiền trội thêm sẽ được cộng vào hóa đơn tháng 6. Nếu dùng ít hơn, hóa đơn tháng 6 sẽ bị trừ đi.

EMA và SP Group cho biết lượng tiêu thụ điện hàng ngày của hộ gia đình trong tháng 5 cao hơn 22% so với tháng 2 do thời tiết nóng hơn và cần nhiều điện hơn để bật quạt, điều hòa. Người dân cũng có xu hướng hạn chế ra ngoài. Do giãn cách xã hội, việc học tập và làm việc hầu như diễn ra ở nhà.

Nếu không muốn chờ nhân viên tới đọc số điện, người dân Singapore có nhiều biện pháp khác để gửi số điện về cho SP Group. Đó là sử dụng ứng dụng SP Utilities, đăng nhập cổng SP Utilities Portal, dùng WhatsApp, gửi email hay gọi cho tổng đài tự động. Hạn gửi là 3 ngày trước khi đến lịch hẹn tiếp theo của nhân viên điện lực.

Tính đến cuối tháng 9/2019, có khoảng 290.000 công tơ AMI được lắp tại Singapore, chủ yếu tại các khu dân cư mới và khi công tơ cơ khí đến lúc phải thay mới.

Theo nhà chức trách, 1,1 triệu hộ dân còn lại sẽ được lắp công tơ AMI trong vòng 5 năm tới. Việc lắp công tơ là miễn phí, trừ khi người dân có yêu cầu lắp sớm hơn kế hoạch. Trong trường hợp này, họ sẽ trả số tiền một lần duy nhất là 40 SGD (670.000 đồng) chưa bao gồm thuế.

Ngoài công tơ AMI, chính phủ Singapore cũng đề xuất 2 sáng kiến khác để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hiệu quả trên toàn quốc. Đó là nâng cấp ứng dụng SP Utilities để cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời đến cho người dân. Nó có thêm các tính năng mới như theo dõi lượng xả thải carbon hay chương trình GreenUP, thưởng cho người dân nếu họ hoàn thành các thử thách về môi trường hay thực hành thói quen bền vững.

Sáng kiến còn lại là xây dựng báo cáo hiệu quả năng lượng dành cho mỗi hộ gia đình đã có công tơ AMI. Hàng tháng, họ sẽ nhận được báo cáo kèm theo các mẹo tiết kiệm năng lượng, mang đến thay đổi tích cực cho thói quen hàng ngày của họ.

Theo Du Lam/ictnews.vn