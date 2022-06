Sử dụng điều hòa thế nào để tiết kiệm điện?

Mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng máy lạnh và quạt trong nhà sẽ tăng cao, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng. Vậy người dùng nên sử dụng các thiết bị điện như thế nào cho tiết kiệm?

Chỉ cần lưu ý 5 mẹo “bỏ túi” dưới đây, bạn sẽ tiết kiệm được được đáng kể hóa đơn điện hàng tháng mà vẫn đảm bảo không gian mát mẻ cho gia đình.

Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

Bước vào cao điểm mùa nóng, nhiều người có thói quen giảm nhiệt độ điều hòa xuống “kịch sàn” ở mức 16 độ C. Theo khuyến cáo của Bộ Năng lượng Mỹ, nhiệt độ lý tưởng của điều hoà để vừa có lợi cho sức khoẻ vừa tối ưu điện năng là 25 độ C. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện, người dùng có thể điều chỉnh linh hoạt ở mức 24-28 độ C.

Hiện tại, với các mẫu điều hoà thông minh, người dùng dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ từ xa qua ứng dụng trên điện thoại. Với các gia đình nhiều phòng ngủ, bố mẹ hoàn toàn có thể điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ gió,… trong phòng trẻ nhỏ. Hay bạn có thể trợ giúp ông bà điều chỉnh điều hòa ngay khi đang ngồi tại phòng mình thông qua vài thao tác trên ứng dụng.

Điều hòa Funiki SmartCare+ được ưa chuộng nhờ khả năng kết nối Wi-Fi và điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại.

Dùng chế độ hẹn giờ ngủ đêm

Với những người có thói quen bật điều hoà suốt đêm, chế độ dành riêng cho giấc ngủ rất hữu ích.

Theo Hiệp hội Better Sleep (Mỹ), nhịp điệu sinh học của con người gắn liền với nhiệt độ. Thân nhiệt luôn giảm xuống khi ngủ do cơ thể ít vận động hơn. Khi bật chế độ ngủ ban đêm (Sleep Mode), điều hoà tự động tăng nhiệt độ thêm 1 độ C sau 2 tiếng, đảm bảo thân nhiệt của bạn không bị biến động trong lúc ngủ sâu. Hơn nữa, lúc này điều hòa sẽ chạy ở mức công suất thấp hơn, giúp tiết kiệm điện hơn so với chế độ khác.

Chọn chế độ phù hợp để có giấc ngủ ngon, bảo vệ sức khỏe mà lại tiết kiệm điện.

Chỉnh hướng gió và sử dụng thêm quạt

Để rút ngắn thời gian làm mát của điều hoà, bạn có thể điều chỉnh hướng gió cho phù hợp với không gian, sử dụng thêm quạt để phân bổ đồng đều hơi lạnh từ điều hoà.

Một số dòng điều hoà như Funiki SmartCare+ có cửa gió rộng và hỗ trợ công nghệ đảo gió tự động 3D, có thể đẩy luồng khí mát theo 4 hướng (trái - phải, trên - dưới). Nhờ đó, khí lạnh có thể đến tận các ngõ ngách trong phòng. Nhờ vậy, điều hòa nhanh chóng đạt nền nhiệt ổn định và tiết kiệm điện hơn.

Chọn điều hòa Inverter

Công nghệ Inverter được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để tiết kiệm điện. Ngay khi khởi động, điều hoà Inverter sẽ làm lạnh nhanh để đạt tới nhiệt độ cần thiết. Sau đó, máy liên tục theo dõi nhiệt độ phòng bằng cảm biến và bù đắp khí lạnh ở mức công suất thấp nhất để duy trì nền nhiệt ổn định.

Công nghệ Inverter có thể tiết kiệm đến 60% lượng điện năng tiêu thụ, giúp điều hoà chạy êm ái hơn, góp phần tăng độ bền và tuổi thọ cho máy nén.

Điều hoà Inverter giúp người dùng giảm nỗi lo tiền điện mỗi tháng.

Cách đây vài năm, điều hoà Inverter có giá rất cao, tuy nhiên hiện tại nhiều mẫu điều hoà Inverter có mức giá dễ tiếp cận. Đơn cử như các mẫu điều hoà Funiki công suất 9.000-12.000 BTU có giá 6-9 triệu đồng, thời gian bảo hành lên tới 30 tháng.

Thường xuyên vệ sinh dàn lạnh

Nhiều người dùng không có thói quen vệ sinh điều hòa định kỳ, khiến bụi bẩn và ẩm mốc tích tụ lâu ngày, dẫn đến hiệu suất trao đổi nhiệt của dàn lạnh giảm sút. Đây là một trong những lý do khiến điều hòa tiêu tốn nhiều điện năng hơn, ảnh hưởng đến độ bền của máy.

Vệ sinh bụi bẩn và nấm mốc trên dàn lạnh sẽ giúp điều hòa trao đổi nhiệt tốt hơn, giảm thiểu lượng điện năng hao phí và tăng cường chất lượng không khí trong nhà. Nếu được, bạn nên sử dụng các dòng điều hòa có chức năng tự động vệ sinh dàn lạnh, có thể làm sạch bụi và hong khô dàn lạnh sau khi sử dụng.

Các mẫu điều hòa Funiki 2022 có chức năng tự động vệ sinh dàn lạnh.

Hiện nay, mức giá của điều hòa ngày càng dễ tiếp cận, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn để cải thiện chất lượng không khí. Ở phân khúc điều hòa tầm trung, Funiki có nhiều mẫu mã, tính năng đa dạng. Với chi phí chưa tới 10 triệu đồng, bạn có thể sắm được chiếc điều hòa có khả năng làm lạnh nhanh, cải thiện chất lượng không khí, kết nối được với điện thoại thông minh, bền bỉ và tiết kiệm điện.

Theo Zing