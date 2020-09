TV trong suốt của Xiaomi có giá dự kiến 230 triệu đồng

Mi TV Lux Transparent Edition sẽ bán ra tại Việt Nam vào cuối năm nay với giá dự kiến khoảng 230 triệu đồng.

So với thị trường Trung Quốc, giá bán của Mi TV Lux Transparent tại Việt Nam cao hơn khoảng 3.000 USD (70 triệu đồng). Phần lớn chênh lệch do thuế nhập khẩu nguyên chiếc và phí vận chuyển cao hơn so với TV thông thường.

TV trong suốt của Xiaomi chỉ có kích thước 55 inch.

Mi TV Lux Transparent, ra mắt hôm 11/8, sử dụng tấm nền OLED kích thước 55 inch trong suốt với độ dày 5,7 mm, tần số quét 120 Hz. Màn hình hỗ trợ độ sâu màu 10 bit, hỗ trợ 93% gam màu DCI-P3 và thời gian phản hồi của là 1 ms.

TV sử dụng chip MediaTek 9650 cao cấp, công nghệ bù hình nội suy (MEMC) và âm thanh Dolby Atmos. Sản phẩm có chân đế đặt giữa khá lớn và viền dưới dày để tạo điểm nhấn.

Mi TV Lux Transparent Edition được Xiaomi ra mắt kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và là TV màn hình trong suốt được bán thương mại đầu tiên trên thế giới. Trước đó, Samsung từng giới thiệu TV màn hình trong suốt năm 2016, LG cũng có sản phẩm tương tự vào năm 2017. Tới 2019, Panasonic ra mắt TV màn hình trong suốt tại IFA. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là bản concept để trưng bày công nghệ mới.

Redmi TV Max cỡ 98 inch.

Ngoài Mi TV Lux Transparent, Xiaomi Việt Nam cũng sẽ đưa về TV màn hình siêu lớn Redmi TV Max 98 inch . Sản phẩm chưa có giá dự kiến, tuy nhiên, giá bán tại thị trường Trung Quốc là 2.800 USD.

Redmi TV Max sử dụng khung thép không gỉ đen mạ vân xước, độ mỏng 4 viền là 12,8 mm. Tỷ lệ màn hình chiếm 98,8 % diện tích mặt trước. Tấm nền có độ phân giải 4K, hiển thị 85 % dải màu NTSC, đèn nền chiếu sáng trực tiếp 192 phân vùng, tương phản động 140.000:1. Ngoài ra, sản phẩm cũng tích hợp công nghệ bù hình nội suy (MEMC) thế hệ thứ 9 và hơn 20 công nghệ điều chỉnh chất lượng hình ảnh khác.

Theo Tuấn Hưng/VnExpress