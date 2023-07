Mua điện thoại iPhone Like New chính hãng giá tốt ở đâu? Đến ngay Galaxydidong

Hiện nay, ở nước ta hầu hết mọi người đều yêu thích sử dụng điện thoại iPhone. Đặc biệt là các dòng iPhone like new, iPhone 99% rất được ưa chuộng và săn lùng bởi độ mới gần như hoàn hảo mà giá thành lại rất phải chăng. Một trong những địa chỉ mua điện thoại iPhone Like new chính hãng uy tín hàng đầu được nhiều khách hàng đánh giá cao hiện nay chính là Galaxydidong.

Điện thoại iPhone like new là gì?

Như các bạn cũng đã biết thì iPhone là một trong những thương hiệu điện thoại thông minh nổi tiếng hàng đầu thế giới. Được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng. Ở nước ta, cộng đồng iFan chiếm số lượng lớn. Mặc dù mỗi chiếc điện thoại iPhone có giá thành vô cùng cao nhưng gần như có hơn 50% người dùng sử dụng điện thoại iPhone. Lý do là vì hầu hết mọi người đều thông minh khi lựa chọn mua các dòng iPhone phiên bản like new, 99%.

Điện thoại iPhone like new chính là dòng điện thoại chính hãng thương hiệu iPhone nhưng đã qua sử dụng. Đây là dòng có độ mới gần như là nguyên vẹn, chưa qua bất kỳ thao tác sửa chữa nào từ bên ngoài cho đến bên trong. Do đó mà giá thành của iPhone like new rẻ hơn nhiều so với sản phẩm nguyên bản đập hộp.

Những lưu ý khi mua điện thoại iPhone like new

Chính vì nhu cầu mua sắm điện thoại iPhone like new ngày càng cao. Do đó mà ngày càng có nhiều cửa hàng kinh doanh dòng điện thoại này. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng đảm bảo uy tín, mang đến cho khách hàng sản phẩm chuẩn like new nhất. Vì vậy mà bạn cần phải lưu ý những điều sau khi mua điện thoại like new.

Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của chiếc điện thoại iPhone.

Xem xét kỹ về ngoại hình của máy với đầy đủ tiêu chí đánh giá: Không bị móp méo, tróc sơn, ít chợt vẹt, các nút bấm chắc chắn, độ nảy tốt, viền khung máy phải liền mạch, không có dấu hiệu thay vỏ.

Kiểm tra cảm ứng màn hình, chất lượng hình ảnh hiển thị trên màn hình.

Kiểm tra vỏ điện thoại bằng cách check IMEI

Xem xét về các cảm biến của máy.

Kiểm tra thiết bị bên trong máy có bị thay thế hay chưa bằng công cụ 3UTools.

Nếu bạn là một người không giỏi trong việc kiểm tra máy. Hãy lựa chọn đơn vị uy tín để mua hàng nhé. Một trong những đơn vị uy tín hàng đầu hiện nay chính là Galaxydidong.

Giới thiệu đôi nét về Galaxydidong

Galaxydidong là một trong những thương hiệu kinh doanh, phân phối điện thoại và phụ kiện di động uy tín được nhiều khách hàng đánh giá cao hiện nay. Ra đời với mục tiêu mang đến cho mọi khách hàng sự an tâm và hài lòng nhất khi trải nghiệm mua sắm các thiết bị di động. Galaxydidong đã không ngừng tìm kiếm và tự hào khi mang đến những sản phẩm chất lượng nhất.

Với dòng điện thoại iPhone, Galaxydidong cung cấp đầy đủ các dòng đời mới nhất với chất lượng cao từ 99%, like new cho đến new đập hộp. Phục vụ nhu cầu mua sắm của mọi khách hàng trên toàn quốc. Ngoài iPhone ra, Galaxydidong còn cung cấp các dòng sản phẩm khác như: Điện thoại Samsung, Android, máy tính bảng và phụ kiện đi kèm.

Vì sao nên mua điện thoại iPhone tại Galaxydidong?

Có nhiều lý do mà bạn nên ưu tiên mua điện thoại iPhone tại Galaxydidong. Trong đó có thể kể đến là:

Cung cấp đa dạng các dòng iPhone cho khách hàng lựa chọn. Mỗi sản phẩm đều được cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về ngoại hình và độ mới của máy. Giúp cho khách hàng dễ dàng kiểm tra và đưa ra lựa chọn.

Giá thành vô cùng phải chăng. Khách hàng có thể tha hồ lựa chọn mà không cần lo về giá.

Cam kết điện thoại chuẩn dòng nhất. Nói không với các thủ thuật lừa dối khách hàng.

Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng vô cùng tận tình, nhanh nhẹn. Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến việc mua hàng và chính sách bảo hành đi kèm.

Hỗ trợ các chính sách đổi trả hàng hấp dẫn. Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Đóng gói và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Khách hàng được kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi nhận.

Với sứ mệnh mang đến cho tất cả mọi người một chiếc điện thoại phù hợp nhất.

Hãy liên hệ ngay đến hotline của Galaxydidong để được tư vấn thêm nhé!

