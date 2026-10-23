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Công nghệ

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 28 đến 30.10

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Từ ngày 28-30.10.2026, Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) sẽ diễn ra tại Quảng Ninh, dự kiến quy tụ 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Sự kiện tập trung thảo luận về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển công nghệ số chiến lược và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, kiến tạo chuyển đổi số”, sự kiện do Bộ KH&CN chủ trì, gồm ba nhóm hoạt động chính: Diễn đàn cấp cao về công nghệ chiến lược; các diễn đàn, hội nghị, hội thảo hợp tác quốc tế; và hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

Quảng Ninh tổ chức sự kiện &quot;Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam&quot;
Quảng Ninh tổ chức sự kiện "Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam"

Ngày 28.10, chương trình khai mạc với phiên cấp cao và Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng, tập trung trao đổi về phát triển, làm chủ công nghệ số chiến lược, dữ liệu, hạ tầng số, nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ, cùng các giải pháp quản trị AI an toàn, có trách nhiệm. Các diễn đàn hợp tác số ASEAN - EU, Việt Nam - Australia và đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI cũng sẽ diễn ra trong ngày.

Ngày 29.10, các hoạt động tập trung vào hợp tác công nghệ chuyên ngành, gồm: Hội nghị ASEAN về 5G; Diễn đàn hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU; các hội thảo về hạ tầng tin cậy số, nghiên cứu và ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác AI Việt Nam - Nhật Bản.

Diễn đàn hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc dự kiến tổ chức tại Hà Nội, tập trung vào công nghệ số chiến lược, phát triển nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, tại khu vực trưng bày sẽ giới thiệu các giải pháp AI, 5G, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và sản phẩm công nghệ số chiến lược, tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu với các đối tác quốc tế. Các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Bộ KH&CN với đối tác quốc tế cũng dự kiến được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác cụ thể.

Chương trình dự kiến có hoạt động tham quan văn hóa tại Quảng Ninh vào ngày 30.10.

Thông qua chuỗi hoạt động, VIDW 2026 hướng tới mở rộng mạng lưới đối tác, huy động nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.

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Tags:

#Vietnam International Digital Week #Tuần lễ Số quốc tế #trí tuệ nhân tạo #chuyển đổi số

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

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