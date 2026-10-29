An toàn thực phẩm – Từ thực tiễn đến chính sách

Nguyễn Thị Tâm - 29/10/2026 15:21

Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động để khắc phục kẻ hở trong quản lý, hoàn thiện chính sách về an toàn thực phẩm.