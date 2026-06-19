Bản tin Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 19/6 ngày 20/6/2026

PV - 19/06/2026 19:17

Bản tin Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 19/6 ngày 20/6/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh