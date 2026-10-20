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Bất an bên bờ sông Rào Nổ

Nguyễn Thị Tâm - 20/10/2026 15:34
Bờ sông Rào Nổ đoạn qua xã Hương Bình (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, đe doạ sự an toàn của người dân.
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