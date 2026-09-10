Về Báo Hà Tĩnh
Ký ức và hiện tại

Bước chân qua hơn nữa thế kỷ

Nguyễn Sơn Thủy - 09/10/2026 08:55
Lễ duyệt binh ngày 2/9/1975 tại Quảng trường Ba Đình là dấu mốc lịch sử không thể quên của cựu chiến binh Trần Thị Cương, người từng tham gia tổ cờ dẫn đầu khối nữ hậu cần.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO