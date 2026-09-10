Bước chân qua hơn nữa thế kỷ

Nguyễn Sơn Thủy - 09/10/2026 08:55

Lễ duyệt binh ngày 2/9/1975 tại Quảng trường Ba Đình là dấu mốc lịch sử không thể quên của cựu chiến binh Trần Thị Cương, người từng tham gia tổ cờ dẫn đầu khối nữ hậu cần.