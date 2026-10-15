Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 15/10 ngày 16/10/2026

Mai Hoa - 15/10/2026 18:20

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 15/10 ngày 16/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh