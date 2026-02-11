Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 2/11 ngày 3/11/2026

Kim Anh - 02/11/2026 19:49

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 2/11 ngày 3/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh