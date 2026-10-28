Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 28/10 ngày 29/10/2026

PV - 28/10/2026 17:34

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 28/10 ngày 29/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh