Gia đình nghèo gồng gánh bệnh tật

Bách Hợp - 11/06/2026 11:21

Ở tuổi 90, ông Lê Văn Nhu ở thôn Trường Xuân, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang là trụ cột chăm lo cho người vợ già yếu và đứa con mang bệnh hiểm nghèo.