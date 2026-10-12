Gia Hanh đa dạng hoá mô hình đồng hành cùng người nghèo vượt khó

Nguyễn Thị Tâm - 12/10/2026 15:52

Từ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Gia Hanh đã được hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp.