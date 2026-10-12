Về Báo Hà Tĩnh
Phóng sự

Hà Tĩnh: Khơi nguồn lực doanh nghiệp, tạo sức bật quê hương

Võ Thị Thanh Huyền - 12/10/2026 21:20
Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò trong tạo việc làm, nâng cao giá trị sản xuất và mở rộng không gian phát triển.
Khơi nguồn doanh nghiệp, tạo sức bật cho quê hương
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO