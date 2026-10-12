Hà Tĩnh: Khơi nguồn lực doanh nghiệp, tạo sức bật quê hương

Võ Thị Thanh Huyền - 12/10/2026 21:20

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò trong tạo việc làm, nâng cao giá trị sản xuất và mở rộng không gian phát triển.