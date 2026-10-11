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Hà Tĩnh: Vì sao dữ liệu nông sản chưa theo kịp thương hiệu?

Văn Sơn - 11/10/2026 10:54
Hà Tĩnh: Dữ liệu nông sản chưa theo kịp thương hiệu. Trước thực tế này, tỉnh đang đẩy mạnh triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.
Hà Tĩnh: Vì sao Dữ liệu nông sản chưa theo kịp thương hiệu?
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