Hà Tĩnh: Vì sao dữ liệu nông sản chưa theo kịp thương hiệu?

Văn Sơn - 11/10/2026 10:54

Hà Tĩnh: Dữ liệu nông sản chưa theo kịp thương hiệu. Trước thực tế này, tỉnh đang đẩy mạnh triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa.