Hàng giả, hàng nhái: Nhận diện và loại bỏ

Đinh Hồng Việt - 29/06/2026 17:45

Trong bối cảnh thị trường ngày càng sôi động, hàng giả, hàng nhái đang len lỏi vào nhiều lĩnh vực, từ tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm cao cấp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính, những sản phẩm này còn đánh lừa người tiêu dùng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe và quyền lợi. Nhận diện đúng và kiên quyết loại bỏ hàng giả, hàng nhái đang trở thành yêu cầu cấp thiết để bảo vệ thị trường và niềm tin của người tiêu dùng.