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Chuyển động đời thường

Lừa đảo người già - đừng chỉ nhìn vào sự cả tin

Linh Thuỷ - 04/07/2026 22:35
Thực tế tại Hà Tĩnh và nhiều địa phương cho thấy, người cao tuổi đang trở thành “đích ngắm” của các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Vì sao họ dễ trở thành nạn nhân?
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