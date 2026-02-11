Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trung niên

Hải Thuận - 02/11/2026 15:41

Tại Hà Tĩnh, tạo việc làm cho lao động trung niên, lớn tuổi là giải pháp quan trọng trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi.