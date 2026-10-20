Nhiều cây cầu dân sinh trên địa bàn xã Hương Bình xuống cấp

Nguyễn Thị Tâm - 20/10/2026 15:33

Xã Hương Bình (Hà Tĩnh) có nhiều cầu dân sinh xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi qua lại.