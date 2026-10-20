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Những mô hình kinh tế mở hướng làm giàu ở xã Vũ Quang

Dương Phương - 20/10/2026 09:45
Là xã miền núi có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, thời gian qua, Vũ Quang đã khuyến khích người dân đầu tư các mô hình sản xuất, kinh doanh
Những mô hình kinh tế mở hướng làm giàu ở xã Vũ Quang
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