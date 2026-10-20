Những mô hình kinh tế mở hướng làm giàu ở xã Vũ Quang

Dương Phương - 20/10/2026 09:45

Là xã miền núi có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, thời gian qua, Vũ Quang đã khuyến khích người dân đầu tư các mô hình sản xuất, kinh doanh