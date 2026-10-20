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Sức bật từ những mô hình sinh kế ở xã Vũ Quang

Dương Phương - 20/10/2026 15:35
Nhờ chính sách giảm nghèo, nhiều hộ dân xã Vũ Quang được hỗ trợ con giống, tư liệu sản xuất, kỹ thuật để phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống.
Sức bật từ những mô hình sinh kế ở xã Vũ Quang
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