Thôn Ân Phú trên hành trình mới

Nguyễn Thị Tâm - 12/10/2026 15:52

Thôn Ân Phú, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) thành lập tháng 7 năm 2026. Từ nền tảng mới, người dân nơi đây đang tiếp tục hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.