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Giai điệu quê hương

Trên bến Tam Soa

Trung Hoa - 15/10/2026 16:45
Tam Soa, nơi khởi nguồn dòng La Giang, mang vẻ đẹp khoáng đạt, thơ mộng, khơi nguồn cảm hứng nghệ thuật và niềm tự hào của người dân Đức Thọ, Hà Tĩnh.
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Quê hương con người Hà Tĩnh: Tam Soa, ngọn nguồn con nước
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Quê hương con người Hà Tĩnh: Tam Soa, ngọn nguồn con nước

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